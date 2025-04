Formula 1, Gp Giappone, Max Verstappen ha conquistato Suzuka per la quarta volta consecutiva (record).Il campione del mondo al volante della Red Bull-Honda ha preceduto le due McLaren di Norris e Piastri.

Subito giù dal podio la Ferrari di Leclerc davanti alle Mercedes di Russell e del sempre più sorprendente Kimi Antonelli che è stato leader del GP ( più giovane di sempre in F1), siglando anche il giro più veloce. Hamilton ha chiuso settimo; a punti anche Bearman con la Haas Ferrari. Il Mondiale torna la prossima settimana in Bahrein.

Il Tulipano ha collezionato la 64esima vittoria nel circuito in cui Schumacher ottenne la sua 64esima vittoria nel 2002. Due protagonisti assoluti a Suzuka: Verstappen e Antonelli. L’olandese ha centrato un successo favoloso tenuto conto che la Red Bull non è al livello delle monoposto Papaya, ma Max ha colmato il gap con tutto il suo talento.

Altro protagonista di giornata il bolognese Antonelli. Partito in terza fila nella griglia si è superato firmando al 50esimo giro il tempo migliore con la gomma hard. Al 38esimo giro dei 53 previsti per il GP del Giappone, Verstappen ha preso decisamente il comando arginando le due Mc Laren con sapienza tattica e immenso talento.

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila con Verstappen e Norris. Subito dietro Piastri (3) e Leclerc (4). Terza fila le due Mercedes: Russell (5), Antonelli (6). In quarta fila Hadjar (7) e Hamilton (8) davanti ad Albon (9) e Bearman (10). Sesta fila con Gasly (11) e Alonso (12) . Ultime quattro file: Lawson (13), Tsunoda (14), Sainz (15), Hulkenberg (16), Bortoleto (17), Ocon (18), Doohan (19), Stroll (20). Max Verstappen sabato ha centrato la quarta pole position consecutiva sul circuito giapponese. E’ dal 2022 che l’olandese parte davanti a tutti.

LA SODDISFAZIONE DI VERSTAPPEN

Il pilota olandese ha detto subito dopo il trionfo:” È stata dura, ho spinto tantissimo specialmente con l’ultimo set di gomme. Si’, la McLaren ci ha messo molta pressione ma io mi sono divertito tanto. Sono incredibilmente felice perché il weekend era iniziato in modo difficile. Ma non abbiamo mollato: partire dalla pole ha reso possibile la vittoria”. Soddisfatto anche Piastri:” Il passo oggi era davvero molto buono e sono contento. Mi sono avvicinato, a volte, per cercare di attaccare. Ma qui la posizione in pista è troppo importante”.

FORMULA 1 IN GIAPPONE, ORDINE DI ARRIVIO

1. Verstappen, 2. Norris (+1.423), 3. Piastri (+2.129), 4. Leclerc (+16.097), 5. Russell (+17.362), 6. Antonelli (+18.671), 7. Hamilton (+29.182), 8. Hadjar (+37.134), 9. Albon (+40.367), 10. Bearman (+54.529), 11. Alonso (+57.3333), 12. Tsunoda (+58.401), 13. Gasly (+62.122), 14. Sainz (+74.129), 15. Doohan (+81.314).

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

1. Norris punti 62, 2. Verstappen 61, 3. Pilastri 49, 4. Russell 45, 5. Antonelli 30, 6. Leclerc 20, 7. Albon 18, 8. Hamilton 15, 9. Stroll 10, 10. Ocon 10, 11. Hulkenberg 6.