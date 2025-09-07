Formula 1, Max Verstappen, 27 anni, pilota Red Bull leggendario (campione del mondo per quattro stagioni consecutive) ha vinto a Monza il Gp d’Italia in un autodromo con un “pubblico record”, come ha ricordato Stefano Domenicali a fine gara.

L’amministratore delegato della Formula 1, emiliano di Imola, è stato prodigo di elogi per gli organizzatori, il pubblico e tutti gli addetti ai lavori.

Gara entusiasmante: primi giri con sportellate al limite del regolamento, nel finale un errore ai box del team britannico, ha agevolato il tulipano e Piastri ha restituito la seconda posizione a Lando Norris. Hamilton sesto, Antonelli nono.

Verstappen ha raccolto gli applausi convinti dei tifosi italiani perché è riuscito a costruirsi il successo partendo dalla pole position; successo che poi ha legittimato nel corso del GP sulle due favoritissime Mc Laren. Il secondo posto di Norris e il terzo di Piastri hanno tenuto fuori dal podio le Ferrari: Leclerc quarto ( la stessa posizione di partenza).

Alla fine Carletto era piuttosto triste:” Ho fatto quello che ho potuto ma la Ferrari non ha potuto sfruttare la velocità sul dritto”.

Il Gran Premio è iniziato con un colpo di sorpresa prima del via: Nico Hulkenberg è stato costretto a rientrare ai box dopo il giro di formazione per un problema tecnico alla sua vettura. Leclerc, idolo di casa, è partito bene approfittando anche della confusione che si era creata davanti. Poi è riuscito a mantenere la posizione alle spalle delle McLaren.

Le McLaren hanno tentato di frenare il successo della Red Bull cambiando le gomme a meno di 10 giri dalla fine aspettando l’ingresso di una safety car che però non è arrivata. Piastri ha obbedito agli ordini di scuderia ed ha lasciato la piazza d’onore al compagno Lando pensando solo al Mondiale e ai 31 punti di vantaggio su Norris.

GRIGLIA DI PARTENZA

La Ferrari ha lasciato a bocca asciutta il popolo di Monza dopo averlo fatto sognare fino al primo stint delle Q3 quando Leclerc era arrivato a 84 millesimi da Verstappen. Invece all’ultimo tentativo la Ferrari ha deciso di non giocare di squadra, di non chiedere ad Hamilton di tirare la scia al monegasco, e alla fine Charles è scivolato al quarto posto battuto dal Tulipano e dalle due McLaren con Norris che è riuscito a piazzarsi davanti a Piastri.

Il team di Maranello ha dunque preferito non chiedere a Lewis (penalizzato di 5 punti) di aiutare il compagno. Morale: Verstappen si è preso la pole con il giro più veloce della storia della F1 (1’18”792). Ricapitolando.

Prima fila Verstappen e Norris. Seconda fila Piastri (3) e Leclerc (4). Terza fila le due Mercedes: Russell (5) e Antonelli (6) davanti a Bortoleto (7) e Alonso (8). Quinta fila: Tsunoda (9), Hamilton (10). Sesta fila: Bearman (11), Hulkenberg (12). Ultime 4 file: Sainz (13), Albon (14), Ocon (15), Hadjar (16), Stroll (17), Colapinto (18), Gasly (19), Lawson (20).

PROGRAMMATI 53 GIRI DI GARA

Sul circuito iconico di Monza si è corsi il GP d’Italia, 16esima gara su 24 del mondiale 2025 di F1. Tracciato di 5,793 km. per una distanza totale di 306,72 km. Anniversario da ricordare: esattamente mezzo secolo fa (1975) Niki Lauda ha vinto il campionato del mondo riportando il titolo sulla macchina del Cavallino. Nel 1975 Enzo Ferrari aveva già 77 anni e sapeva circondarsi di gente competente come Mauro Forghieri ( progettista globale ) e Luca Cordero di Montezemolo, direttore sportivo non ancora trentenne. E poi 50 anni fa c’erano due piloti fortissimi : Clay Regazzoni e Niki Lauda. Altri tempi, altri uomini.

FORMULA 1, ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Albon, 8. Bortoleto, 9. Antonelli, 10. Hadjar, 11. Sainz, 12. Bearman.