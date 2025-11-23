Formula 1. Nella notte di Las Vegas brilla la stella di Max Verstappen, primo dopo una fuga magistrale. In un tracciato insidioso tra la vicinanza dei muretti, le basse temperature e il fattore – graining – che presenta il conto nel finale di gara. Il distacco finale (20”) e’ amplificato dai problemi finali di Norris ma per superMax questa vittoria non basta per la difesa del titolo.

Norris ha un vantaggio di 42 punti sul Tulipano e di 30 punti sul compagno Oscar Piastri anche in Nevada deludente. Domenica a Lusail ( Qatar) Norris ha il primo match point iridato: gli basterà vincere il GP a prescindere dal risultato della Sprint.

GRIGLIA DI PARTENZA

Norris e Verstappen hanno dominato la vigilia. Lando ha centrato la 16esima pole della carriera, Max secondo a tre decimi. Risultato ottenuto in condizioni difficilissime, con pista bagnata e in continua evoluzione; terza posizione per un ottimo Sainz che ha chiuso a soli 39 millesimi dalla prima fila. Ancora una delusione Ferrari di nuovo affondata dalla pioggia: nono Leclerc, ultimo Hamilton. Questo lo schieramento .

Prima fila: Norris e Verstappen . Seconda: Sainz e Russell. Terza: Piastri e Lawson. Quarta: Alonso e Hadjar. Quinta: Leclerc e l’Alpine di Gasly. Alle loro spalle Hulkenberg e la Aston Martin di Stroll. Settima fila con due Haas: Esteban e Bearman. A seguire: Colapinto (15), Albon (16), kimi Antonelli (17), Bortoleto (18), Tsunoda (19), Hamilton (20).

CIRCUITO DI FORMULA 1 NEL CUORE DI LAS VEGAS

La terzultima prova (21esimo Gp su 24) si è svolta su un tracciato cittadino notturno intorno alla celebre Strip, la strada principale della “città del divertimento”. Una pista di 6,201 km con 17 curve che si snoda tra i punti simbolici della città come il “Cesar Palace”, hotel cinque stelle, 3.348 stanze divise in 5 torri, casino aperto 24h24, sette piscine sontuose, spettacoli con star internazionali. Circuito molto veloce con lunghi rettilinei che permettono di raggiungere i 350-360 km/h. Programmati 50 giri per un totale di 310,05 km.

GARA IN NOTTURNA

Fuga e vittoria di Max Verstappen che dal Nevada porta a casa il sesto successo stagionale, la vittoria n. 69 in carriera. Pur avendo un mezzo mediamente inferiore rispetto alla Mc Laren superMax ha avuto il merito di controllare gli inglesi con autorevolezza. Sorprendente il quinto posto di Antonelli pur penalizzato di 5” per falsa partenza: grande la sua rimonta.

L’olandese, 4 volte campione del mondo, ha costruito gran parte del suo trionfo di Las Vegas in partenza mettendo sotto pressione Lando Norris e approfittando del suo lungo alla staccata di curva 1 per prendersI la prima posizione ed imporre alla corsa il suo ritmo con pista libera. Max ha gestito alla perfezione le gomme in entrambi gli stint resistendo con facilità al pressing della Mercedes di Russell prima e della Mc Laren di Norris poi. Il Rokie bolognese della Mercedes ha beffato per un paio di decimi Charles Leclerc alla fine sesto dopo una buona gara d’attacco condizionata forse da una strategia imperfetta.

FORMULA 1, ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2. Norris. (+20.741), 3. Russel (+23.546), 4. Piastri (+27.650), 5. Antonelli (+30.488), 6. Leclerc (+30.678), 7. Sainz (+34.924), 8.Hadjar (+45.257), 9. Hulkenberg (+51.134), 10. Hamilton (+59.369), 11. Ocon (+60,635), 12. Bearman (+70.549), 13. Alonso (+85.308), 14. Tsunoda (+86.974), 15. Gasly (+ 91.702). Ritirati Albon, Bortoleto, Stroll.