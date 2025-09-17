Mattia Furlani, 20 anni, è campione del mondo del salto in lungo. L’azzurro con 8,39 al quinto salto ha battuto il giamaicano Gayle e il cinese Shi. Ha centrato una misura fenomenale (primato personale) che ha dato all’Italia la prima medaglia d’oro di questi Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Mattia era tra i più attesi dopo il bronzo olimpico a Parie una grande stagione indoor e non ha fallito. Tutt’altro. Aveva,alla vigilia, buone sensazioni e non ne ha fatto mistero. Aveva detto martedì: “C’è tutto il mondo qui, non manca nessuno e molti sono in super condizione. Posso farcela”. Dictum factum (“cosa detta, cosa fatta”), come diceva il poeta Ennio – il padre della letteratura latina- secoli fa. E Furlani, nato a Marino (Roma), è stato di parola. Alle 15.16 di un anonimo mercoledì nipponico, ha fatto un 8,39 incredibile, migliorando di un centimetro il suo record personale e di due centimetri il primato stagionale. In una parola: fenomeno.

Le parole di un incredulo Mattia

Mezz’ora dopo Furlani si è presentato ai microfoni della Rai con lacrime liberatorie. Ha detto: “Non so se è tutto vero. E’ successo qualcosa di magico stasera. Inizio con i ringraziamenti soprattutto a mamma che ha fatto un lavoro incredibile in pedana . È stato un anno di crescita fantastico. Fino a due anni fa solo sognare tutto questo, ora è realtà. Abbiamo lavorato tantissimo grazie al mio team fantastico e alla mia famiglia. Ringrazio anche un po’ me stesso anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l’inizio. Faccio ciò che amo fare, ed è la cosa più bella di tutte, anche dell’oro. Grazie a tutta l’Italia: questa medaglia è per tutti voi”.

Medaglia importante

L’Italia è presente ai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre) con la spedizione più numerosa di sempre: 90 atleti. E il bottino è già significativo: un oro, due argenti (Antonella Palmisano nella marcia e Nadia Battocletti nei 10.000) e due bronzi: Leonardo Fabbri (getto del peso) e Iliass Aouani (maratona). E non è finita qui. Andy Diaz si gioca la finalissima nel triplo e sabato torna in pista Nadia Battocletti.