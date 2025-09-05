Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Galante, ex difensore di Inter, Genoa e Torino, ripercorre la sua carriera e la sua vita con il consueto sorriso. “Se il Signore mi vedesse un giorno triste mi farebbe cadere un palo in capo e mi direbbe: ma cosa vuoi di più dalla vita?”, scherza ricordando le sue origini a Monsummano Terme, dove i genitori avevano un suolificio. Su un giudizio ricorrente: “L’ho detto, e un po’ di verità c’è. Sì, ero bellino e frequentavo ragazze dello spettacolo, ma la domenica, appena sbagliavo un passaggio, partivano i veleni. Una volta un giornalista mi diede 5 in pagella e alla mia richiesta di spiegazioni mi disse: ‘Ma cosa te ne frega di un 5 con tutte le donne che hai?’. Mi sono cadute le braccia”.

Da ragazzino tifava Inter e seguiva Graziani, ma è a Empoli che incontra Spalletti: “Era un veterano, mi ha fatto da fratello maggiore. Ho dormito a lungo a casa sua, a Sovigliana. A Lucio voglio bene, è una persona generosissima”. Sul passaggio al Genoa: “Sono ancora il calciatore più pagato della Serie C. Con Spinelli ho avuto un rapporto speciale: per lui portai anche Diamanti dalla C2 alla A”. E su Scoglio: “Era all’avanguardia, ci salvammo come aveva previsto”. Indimenticabili gli anni all’Inter: “Nel ’98 vincemmo la Coppa Uefa. Con Ronaldo era uno spettacolo: anche a Madrid, con il comodino pieno di dolci, poi segnava una doppietta”. Oggi, Galante è ambassador dell’Inter e confessa: “Sto con Francesca da dieci anni, ora sogniamo di avere un figlio”.