Farfalle nella tempesta. Licenziata la storica Dt della ginnastica ritmica Emanuela Maccarani, regista di molti trionfi in tutto il mondo. Le azzurre (con un paio di defezioni) non hanno gradito.

La capitana Martina Centofanti ha scritta su un post tutto il disaccordo delle farfalle. Niente da fare. La Federazione è irremovibile, ha rotto un accordo che durava da 30 anni. L’ambiente è stato molto colpito da questa vicenda.

La nuova Federazione, guidata dal presidente Andrea Facci, ha preso mercoledì un provvedimento che fa molto rumore. Facci ha così spiegato: “Ho ritenuto, anche per le note vicende di cronaca, di non confermare l’attuale direzione tecnica della sezione ritmica che assumerò io ad interim fino al 30 giugno.

L’ambiente è stato molto colpito da questa vicenda e il fatto che sia durata tanto ha avuto una ricaduta emotiva che non ha giovato. Ritengo che si sia cercato di gestire una situazione in funzione dell’obiettivo Olimpiadi e penso che sia facile commentare le scelte altrui col senno di poi”.

Oggi stesso il presidente andrà al centro federale di Desio e incontrerà le ginnaste. Con lui ci sarà una ex farfalla, Fabrizia D’Ottavio, oggi vice presidente, che vinse l’argento ad Atene 2004.

Le accuse alla Maccarani

E’ una vecchia storia. Una storia di maltrattamenti e abusi sulle ginnaste che hanno pesato soprattutto dopo la decisione del Gip del Tribunale di Monza di respingere la richiesta di archiviazione e ordinare alla Procura di disporre l’imputazione coatta per l’allenatrice.

Di più, c’è anche un processo sportivo da rifare ma la Maccarani non ci sta. Sostiene che modi e tempi sono stati sbagliati. Comunque si è chiuso un ciclo e questo la Maccarani lo intuiva da tempo.

Nella serata di mercoledì la ex Dt ha commentato all’Ansa: “Con alcune delle farfalle eravamo in allenamento, le ho viste piangere quando hanno saputo della decisione. Sono molto adirate, incredule. Ho avuto una video chiamata con Agnese Duranti e mi hanno scritto tutte. Sono tutti abbastanza sotto shock.

Quanto a me ho appreso la notizia dai social, ero uscita dalla palestra di Desio per mangiare e quando mi sono accorta della lettera di licenziamento che mi sollevava dall’incarico, nonostante nel contratto io debba avere 1 mese di preavviso, mi è caduto il mondo addosso. Accetto tutto ma non i modi, per me sbagliati, oltre che inaspettati. Dopo 39 anni di attività è arrivato il ben servito. Sono estremamente dispiaciuta”.

Le reazioni della Azzurre

Su Instagram si è sfogata la nuova capitana Martina Centofanti: “Oggi, mercoledì 26 marzo, senza alcun preavviso da parte di nessun membro della Federazione, di alcun consigliere né dal rappresentante degli atleti, siamo venute a conoscenza del fatto che da giovedì la nostra allenatrice non ci allenerà più.

E questo a una settimana dalla partenza per la prima uscita internazionale con la nuova squadra. Inoltre il presidente Facci, neoeletto, non ha avuto la premura e l’interesse di presentarsi alla nuova squadra. Ci ritroviamo, dopo 3 anni, in una situazione ancora più destabilizzante e deleteria per noi atlete.

Tutto questo ovviamente avrà grandi ripercussioni sul lavoro, sullo stato emotivo di ognuna di noi e sul benessere che è appena venuto a mancare”. Negli ultimi 30 anni le farfalle hanno raccolto 70 medaglie complessive a squadre: 37 ai mondiali, 29 agli europei e 4 alle Olimpiadi di Atene, Londra, Tokyo e Parigi.