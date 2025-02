Episodio spiacevole che ha come protagonista un giornalista: è stato costretto a interrompere la diretta dopo la partita

Episodio increscioso accaduto durante la partita di Serie A. Tutto è successo giovedì sera, al termine del recupero della gara tra Fiorentina ed Inter, vinta dalla viola per 3-0 grazie alla doppietta di Kean e al gol di Ranieri.

Un successo che ha creato entusiasmo tra la tifoseria viola, considerato che la squadra di Palladino ha finalmente messo da parte la crisi di risultati che durava da dicembre ed è in piena corsa per un piazzamento in Champions League. Una gioia però che qualcuno ha scelto di testimoniare nella maniera più sbagliata possibile.

Almeno è quanto si capisce dalla denuncia di un giornalista sui social: Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha denunciati, infatti, di essere stato aggredito da un tifoso della formazione toscana. Palmeri nei giorni scorsi ha raccontato tutto su X senza però scendere nei particolari: “Durante la diretta uno scalmanato ha tentato di aggredirmi – il suo post sull’ex Twitter –. Ringrazio la Digos prontamente intervenuta schierandosi a protezione e procedendo al riconoscimento. Un soggetto non rappresentativo dei tifosi della Fiorentina, arrivati in tanti a fare festa e chiedere selfie“.

Tancredi Palmeri, dall’aggressione al caso Manuel Parlato

A testimonianza di quanto accaduto durante il post gara di Fiorentina-Inter di giovedì scorso, Tancredi Palmeri ha postato anche una foto. Nell’immagine compaiono alcuni tifosi della Fiorentina (con il volto oscurato) e si vede una telecamera che riprende il giornalista intento a compiere il proprio lavoro.

Proprio Sportitalia in settimana è stato il palcoscenico di un altro episodio che è finito sulla bocca di tutti. Si tratta del ‘licenziamento’ in diretta di Manuel Parlato, inviato da Napoli per l’emittente. Parlato nel corso di una trasmissione aveva presentato le rimostranza dei tifosi azzurri per quanto accaduto in sede di calciomercato. Nel giorno della chiusura, proprio Tancredi Palmeri era stato protagonista di una gag in cui si prendeva in giro il mercato del Napoli, con tanti nomi sfumati e l’arrivo sul finire di Okafar.

Un siparietto che non è stato gradito dalle parti del Vesuvio. Da qui le rimostranze di Parlato e la dura replica di Michele Criscitiello che in diretta ha invitato il collega napoletano a non presentarsi più su Sportitalia e a “tornare a Canale 21”. Un episodio che ha alzato un polverone con la presa di posizione anche dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.