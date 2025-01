Giornata storica a Casa Ferrari: Lewis Hamilton ha debuttato sulla Rossa in pista a Fiorano in tarda mattinata. Il sette volte campione del mondo ha percorso circa 30 giri, ha preso confidenza con il Cavallino guidando una monoposto del 2023. Il “popolo rosso” è impazzito: quando il “Re nero” si è avvicinato ai tanti tifosi per salutarli, i fan sono esplosi in un tripudio. Molti tifosi hanno raggiunto la pista di Fiorano già alle prime ore del mattino, sfidando nebbia e gelo. Gente da tutta Italia. Hamilton ha avuto a disposizione prima un installation lap e poi 4 run. Per questi primi fondamentali chilometri Lewis ha voluto accanto a sé tutta la famiglia. Un test riuscito. Nel pomeriggio è andato in pista Leclerc.

Un richiamo Mondiale

Il debutto di Hamilton ha evidenziato gli effetti del suo arrivo in Ferrari. Come dice Leo Turrini “gli effetti dell’approdo di Lewis in Ferrari sono già evidenti: dall’impatto multimediale all’effetto CR7 che potremmo ribattezzare KR7, ricordando quel Kimi Raikkonen ultimo campione del mondo sulla rossa nel 2007”. La giornata storica è stata seguita, passo dopo passo, dalle telecamere di Sky Sport che ha prodotto uno speciale per la sera stessa.

Febbre da Cavallino per Hamilton

Il momento più atteso, quello in cui Lewis ha messo in moto una vecchia monoposto di 2 anni fa, è stato salutato da migliaia di tifosi. E’ bastato un post di Lewis con la foto della sua mano che accarezza lo stemma Ferrari con il Cavallino rampante per far impazzire e sognare il popolo Rosso. Lo scatto fotografico ha invaso i social e ha battuto ogni record di visualizzazioni per quanto riguarda la Formula 1 e i social media. Hamilton ha intanto rinforzato la sua squadra personale riportando a casa Angela Cullen, la fisioterapista di fiducia con cui aveva lavorato dal 2016 al 2023. Il Re Nero la ritiene indispensabile elogiandone la professionalità, in grado di migliorare le sue performance fisiche. Angela sarà anche a bordo pista.

E’ dunque partita la nuova era. Il pilota inglese ha manifestato la sua soddisfazione e gratitudine alla Ferrari: ”Sono grato a John Elkann,Vigna e Vasseur per la fiducia riposta in me”. Sir Hamilton parla già italiano. Il baronetto ha sfoderato la lingua italiana con un gruppo di tifosi ovviamente entusiasti. Firmando autografi si è lasciato in un insolito: ”Forza Ferrari”.