Giro del Delfinato, oggi finale a Grenoble, dominato dal danese Vingegaard, sua anche la settima tappa.

Il danese Jonas Vingegaard, 26 anni, capitano della Jumbo Visma, mattatore dell’ultimo Tour de France, ha vinto in solitaria anche la penultima tappa del Delfinato – la tappa regina con 3 GPM – mettendo al sicuro la vittoria finale.

Domenica 11 chiude la pratica a Grenoble. Ha sigillato la maglia gialla con un capolavoro. A 5,2 km dal traguardo, sulla mitica Croix de Fer, ha aperto il gas ed è andato a vincere in scioltezza confermatosi uno scalatore di livello mondiale. Decima vittoria stagionale. È un fenomeno ,come peral Pogacar. Jonas è già in forma per il Tour de France. In questa settima tappa (Porte de Savoie- Col de la Croix de Fer di km. 147,9) ha fatto il bello e il cattivo tempo.

ORDINE DI ARRIVO DELLA PENULTIMA TAPPA

Primo Vingegaard, secondo Adam Yates (+41”), terzo Hindley (+53”). A seguire: O’Connor (+1’04”). Poole , Haig, Martin, Traeen, Martinez e Meintjes tutti staccati con lo stesso tempo (+1’10”).

CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO

Primo Vingegaard, secondo Adam Yates (+2’11”), terzo O’Connor (+2’24”) a seguire: Hendley (+2’36”), Haig (+3’04”), Martinez (+3’27”), Alaphilippe (+3’48”), Martin (4’14”) ,Meintes (4’19”), Traeen (+4’21”).

VITTORIA E LACRIME

Il danese, campione anche di umanità, ha ripetuto quanto aveva fatto nella quinta tappa in cui aveva conquistato anche la maglia da leader. Giovedì 8 aveva dedicato il trionfo ai bimbi feriti di Annecy dicendo : “ Ma in una giornata come questa con quello che è successo ad Annecy il ciclismo non ha molta importanza. Il mio pensiero va a tutte le famiglie.

FINALE DEL GIRO A GRENOBLE

Tappa conclusiva di 153 km con arrivo a Grenoble. Le 6 tappe precedenti sono state vinte, nell’ordine: Laporte (1), Alaphilippe (2), Laporte (3), Bjerg (4), Vingegaard (5), Zimmerman (6).