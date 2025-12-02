Presentato a Roma il Giro d’Italia 2026 che si svolgerà dall’8 al 31 maggio, in 21 tappe riche di emozioni. Comincerà in Bulgaria fino a Roma passando per Napoli, Viareggio, Imperia, Aosta, Milano. Gran finale nella capitale dopo 3.459,2 chilometri ed uno sconfinamento pure in Svizzera a Bellinzona, nel Canton Ticino dove si parla italiano. All’Auditoriun Parco della Musica Ennio Morricone (progettato da Renzo Piano ai Parioli) lunedì è stato alzato il sipario sulla 109esina edizione sulla “Corsa rosa” che è un patrimonio nazionale, una “tradizione piena di sentimento popolare”, come è stato opportunamente ricordato. Ogni giorno infatti il passaggio della Carovana è atteso con trepidazione da milioni di appassionati di ciclismo e gente che vuole immmergersi in una festa di popolo.

Il Giro d’Italia, un percorso moderno

il Giro avrà un percorso “moderno”. Così è stato definito. Urbano Cairo, presidente di “Rcs Media Group” (ente organizzatore), ha parlato di “corsa ricca, competitiva e divertente. Voglio godermela da vicino”. Il Giro prevede sette arrivi in salita (la Cima Coppi quest’anno è sul Giau), una cronometro e 49.150 metri di dislivello. Partenza da Burgas in Bulgaria e alla quarta tappa il Giro ripartirà da Catanzaro per poi risalire lo Stivale con arrivi a Cosenza, Potenza, Napoli, Blockaus, Fermo, Corno alle Scale, Viareggio, Chiavari, Novi Ligure, Verbania, Aosta, Voghera, Milano. E dopo il riposo di lunedì 25 maggio, lo sconfinamento di un giorno in Svizzera prima di affrontare le ultime 4 tappe di montagna. Suggestiva la conclusione a Roma: un anello di 131 chilometri. che, in buona sostanza, sarà una passerella.

La Rosa delle donne dopo il Giro d’Italia

Dopo il Giro d’Italia uomini ci sarà il Giro donne ( 30 maggio-7 giugno). Un totale di 9 tappe con partenza da Cesenatico e arrivo a Saluzzo; in mezzo la cronoscalata da Belluno al Nevegal. Il Giro d’Italia Women è cominciato nel 1988 e la prima edizione è stata dominata da Maria Canins. La primatista di successi resta Fabiana Luperini, 5 trionfi di cui 4 consecutivi tra il 1995 e il 1998.