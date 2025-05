Il gigante olandese (1,98) Daan Hoole, 26 anni, alfiere del Team statunitense Lidl -Trek, ha vinto la crono Lucca-Pisa, 10ma tappa del Giro d’Italia. Tutti i big e i favoriti sono stati danneggiati dalla pioggia caduta abbondantemente nella seconda fase della gara.

Il messicano Del Toro ha mantenuto la maglia rosa per una manciata di secondi. Mattia Cattaneo il migliore degli azzurri ha preceduto di un secondo Affini. L’olandese volante ha percorso i 28,6 km. in 32’30”; rifilando 7” allo specialista Tarling vincitore della prima crono in Albania.

Hoole prima di Pisa aveva vinto solo il campionato olandese. Bernal il peggiore tra gli uomini in classifica, ha perso ben 1.43 da Roglic. Roglic ha guadagnato preziosi secondi su Ayuso, Tiberi e Del Toro.

Giro formato baby

Tutti gli occhi puntati sui tre baby campioni, novità del Giro e ricchezza del nuovo ciclismo: Del Toro, Ayuso, Tiberi. Al netto della cronometro Lucca-Pisa, il trio ha catturato le attenzioni degli appassionati e, ovviamente, degli addetti ai lavori.

La prima volta che la Corsa Rosa vive un duello del genere: tre Under 23 di scuole diverse. Un messicano (Del Toro), uno spagnolo (Ayuso) e l’azzurro Tiberi. Tre ragazzi che dopo nove tappe hanno iniziato la seconda settimana del Giro d’Italia occupando i primi tre posti della classifica generale.

Posizione confermata dopo Pisa. Di più: per la prima volta in 108 edizioni un messicano ha conquistato la maglia rosa (a soli 21 anni); il compagno di squadra Ayuso (UAE Team), appena sotto di 73 secondi. Terzo Tiberi ad un minuto e mezzo.

Distanziati fior di veterani come Roglic, Carapaz, Ciccone, Simon Yates, Bernal, Caruso. D’accordo, siamo soltanto agli inizi della seconda settimana, mancano ancora le (decisive) tappe alpine ma certi squilli di tromba sono un segnale da sottolineare. Occhio poi alla tappa di mercoledì: dopo 25 anni si risale sul San Pellegrino (punte del 20%). E non sono da escludere altre sorprese.

Crono condizionata dalla pioggia

Il primo a partire alle 13.20 e’ stato il tedesco di Stoccarda Alexander Krieger, gregario di Storer sul tracciato Lucca-Pisa; un percorso pianeggiante di 28,6 chilometri con appena 150 metri di dislivello e tanti rettilinei.

Questa seconda crono (la prima di 13,7 km è stata a Tirana il 10 maggio e l’ha vinta da Tarling che ha preceduto Roglic) non è stata, come la prima, senza sorprese. Pioggia nel finale a parte. Tutt’altro. Ogni minuto c’è stata una partenza.

Prime gocce alle 16.10. Gli ultimi 15 corridori sono partiti ogni tre minuti. Ha cominciato il colombiano Rubio dopo Pidcock (il britannico è decollato alle 15.55) e ha concluso nel diluvio la maglia rosa Del Toro – partito sotto l’acqua dalle mura di Lucca alle 16.40 – ma ha pagato un prezzo alto. Tuttavia è rimasto un rosa.

Scenografico l’arrivo (quasi) ai piedi della celebre Torre di Pisa, il campanile dalla caratteristica pendenza, simbolo della città toscana e fra i simboli iconici d’Italia. Il finale della gara è stato condizionato pesantemente dalla pioggia; i big in particolare ne hanno risentito. Sull’asfalto viscido gli uomini di classifica – specie gli ultimi sette partiti – hanno perso secondi preziosi. Peccato. Non è stata una crono uguale per tutti.

Ordine d’arrivo

1. Hoole 2. Tarling (+0.07), 3. Hayter (+0.10), 4. Cattaneo (+0.23), 5. Affini (+0.24), 6. Vine (+0.37), 7. Plapp (+0.44), 8. Frigo (+0.47), 9. Hepburn (+0.50), 10. Azparren (+0.54).

Classifica generale

1. Del Toro, 2. Ayuso (+0,25), 3. Tiberi (+1.01), 4. Simon Yates (+1.03), 5. Roglic (+1.18), 6. Mc Nulty (+ 2.00), 7. Yates (+2.06), 8. Ciccone (+2.07), 9. Carapaz (+2.10), 10. Aresman (+2.27).