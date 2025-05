Domenica sportiva di brividi, trionfi, record. E risultati memorabili. In copertina il tennis stellare a Roma, la Formula Uno a Imola, il Giro d’Italia a Siena, il Perugia Volley in Paradiso con la prima Champions.

Infine la serie A con un finale al cardiopalma. Scudetto thrilling: l’Inter spreca due volte il contro sorpasso, il Napoli pareggia a Parma e resta a +1. Se domenica batte il Cagliari (già salvo) è scudetto. Mentre l’Inter andrà sul Lago di Como con la testa già alla sfida finale contro il Paris Saint Germain.

Ammucchiata fino alla fine per un posto in Europa: le romane restano in corsa, la Juve resta padrona del proprio destino, il Bologna appagato dal trionfo in Coppa Italia. Da brividi anche la sfida salvezza: è tutto aperto, specie per il Lecce. Il Cagliari battendo 3-0 il Venezia si è tenuto la serie A.

Al Verona serve solo 1 punto dopo il pareggio col Como (1-1 al Bentegodi). Anche l’Empoli ha una speranza, si giocherà la salvezza nell’ultimo turno col Verona.

Senza dimenticare l’atletica leggera che continua a stupire: Furlani ad Atlanta ha centrato nel lungo un 8.28, a Montecarlo super Pilato nei 50 rana (tempo da pass mondiale ), Alex Schwazer ha conquistato il record Master 40 sui 3000 a Bolzano; la marcia italiana ha vissuto una delle più importanti giornate coronata dalla clamorosa impresa di Massimo Stano che, nella Repubblica Ceca, ha trionfato agli europei di atletica leggera con il primato mondiale dei 35 km. di marcia in 2h20’43”. Ecco i personaggi da Oscar.

Carlos Alacaraz

Lo spagnolo, 22 anni, è il nuovo re di Roma. Ha vinto gli Internazionali d’Italia battendo Jannik Sinner. Ha portato a casa il suo 7mo Master 1000, oltre ai 4 Slam già nel palmares. Fenomeno.

Max Verstappen

Il tulipano della Red Bull ha centrato a Imola il poker di successi consecutivi confermandosi il migliore. La safety car gli ha dato , e’ vero, una mano ma Max a metà gara aveva già blindato il successo. Bene anche Hamilton e Leclerc. Record di pubblico a Imola: 242.000 spettatori in 3 giorni.

Isaac Del Toro

Il 21 enne sudamericano è il primo messicano in rosa nella storia del Giro d’Italia. Maglia conquistata con un finale spettacolare in Piazza del Campo a Siena: “Palio” vinto da Van Aert. Lunedi riposo. Martedì si riprende con una cronometro di28,6 km, da Lucca a Pisa.

Le ragazze d’oro

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto domenica il doppio agli Internazionali di tennis di Roma. Era dal 1995 che la stessa coppia non riusciva ad alzare per 2 anni il trofeo capitolino. Pazzesca Jasmine: in meno di 24 ore la toscana è diventata una leggenda sportiva non solo italiana. Sabato ha conquistato il titolo del singolare, domenica e’ arrivata la vittoria del doppio in coppia con Sara Errani. Impresa storica.

Padroni d’Europa

Il volley Perugia in trionfo. Ha conquistato la prima Champions in Polonia battendo i polacchi dello Zawiercie a casa loro. Un 3-2 esaltante, impresa che si aggiunge alla vittoria delle donne di Conegliano il 4 maggio. L’Italia regina della pallavolo maschile e femminile.