Domenica sportiva di record ed emozioni. Copertina per la baby Italia di atletica leggera, la giovane Italia che ha dominato i Campionati Europei U20 in Finlandia con record di ori e medaglie. Poi il tennis con un Sinner sempre più forte ed una ritrovata Jasmine Paolini. In pausa estiva MotoGP e Formula Uno, i riflettori si sono concentrati sul calcio (il 23 agosto parte il campionato di serie A) e la Nazionale di basket impegnata in severi test alla vigilia dell’Europeo (27 agosto-14 settembre); al via 24 Nazionali divise in quattro gironi. E poi il ciclismo in vista dei Mondiali che si svolgeranno per la prima volta in Africa dal 21 al 28 settembre. Percorso molto duro in Ruanda e l’Italia può sorprendere con Tiberi e Caruso ma anche col talento Pellizzari (21 anni) e capitan Ciccone che , in sette giorni, ha vinto due importanti gare in Spagna. Senza dimenticare, come si diceva, il calcio. È stato un fine settimana di amichevoli e test probanti. A qualcuna è andata bene ( la Juve ha vinto a Dortmund 2-1); a qualcuno è andata male: il Milan ha perso col Chelsea (4-1), il Como è stato asfaltato dal Barcellona (5-0). Ma vediamo gli Oscar.

Kelly Doualla da urlo e la giovane Italia che vince

Baby Italia da record in Finlandia: record di ori (6) e medaglie (14). Sugli scudi il fenomeno Doualla: bis da urlo con la 4×100 insieme a Alice Pagliarini, Margherita Castellani e Elisa Valensi. Italia prima nel medagliere con 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Alle spalle Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Olanda.

Sinner flash, buona la prima a Cincinnati

L’azzurro ha debuttato al Masters1000 di Cincinnati con un match da record: in 59’ ha eliminato Galan. Dopo 4 settimane di pausa e il trionfo a Wimbledon, Jannik è apparso addirittura più muscolato e con un servizio impeccabile. Nella notte italiana il secondo match con il “Diablo” canadese Gabriel Diallo n. 35 ATP.

Giulio Ciccone si è preso la Nazionale di ciclismo

Obiettivo: missione mondiale. Per la prima volta i mondiali si svolgeranno in Africa a Kigali ( capitale del Ruanda) a 1.850 metri di quota. Garantisce il Ct Marco Villa:” Ciccone è rientrato forte. Me l’aveva promesso ed è stato di parola. Sarà il leader della nazionale nella prova in linea di domenica 28 settembre”.

L’Italbasket vola con Fontecchio

In vista dell’europeo la nazionale italiana allenata da Pozzecco si sta preparando al meglio. Dopo aver battuto la Lettonia , giovedì prossimo l’Italia affronterà l’Argentina alle ore 20 al Paladozza di Bologna. Simone Fontecchio, 29 anni, ala dei Miami Heat, è il leader degli azzurri con Melli e Pajola.

Jasmine Paolini segnali importanti di ripresa

Jasmine Paolini ha battuto a Cincinnati la Sakkari (7-6,7-6). Ha lottato ed è passata al terzo turno dove dovrà vedersela con la statunitense Ashlyn Krueger n.35 nella classifica femminile e testa di serie n.26. Il match con la 21 enne di Dallas ci dirà se Jasmine e’ uscita dal tunnel.