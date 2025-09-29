Domenica sportiva nella storia con titoli mondiali esaltanti e con protagonisti da libro dei sogni: Pogacar, Marquez, Verstappen e il trio meraviglia del volley. Cioè: Giannelli, Romanò, Michieletto. Domenica di sussulti in serieA: il Milan ha battuto il Napoli (2-1) agganciandolo in vetta con la Roma (12 punti). Il trio capolista è tallonato dalla Juventus (11 punti). Senza dimenticare quello che è successo a New York: la Ryder Cup, l’Everest del golf (150.000 spettatori nei tre giorni di gare) è stata vinta dall’Europa. La selezione USA era scatenata ma l’Europa al Betkpage Black l’ha superata (15-13). Trionfo europeo in trasferta. Ma vediamo gli Oscar.

L’Italia del volley sul tetto del mondo

Siamo il Paese del volley. Donne e uomini a distanza di tre settimane hanno vinto il mondiale. E con i club doppietta anche in Champions. Il mondo siamo noi. Il Ct De Giorgi è l’uomo dei record: 3 titoli da giocatore, 2 da Ct. Sugli scudi tre fenomeni: il regista Giannelli e le “bocche di fuoco” Michieletto e Romanò. A Manila spettacolo puro. Un bis iridato entrato nella storia. E nelle cineteche.

Pogacar Re in Ruanda

Il bis mondiale è magico: domenica Tadej ha centrato il secondo titolo iridato consecutivo e lo ha fatto con una impresa. Ha frantumato il gruppo a 105 km. dall’arrivo è poi ne ha fatti 66 tutto da solo fino al traguardo. Impresa epica alla Coppi. Ha detto Tadej: ”Un trionfo speciale. Orgoglioso e felice di aver vinto qui. Ora me la godo. Pubblico fenomenale”.

Favola Marquez, nono Mondiale

Il pilota spagnolo della Ducati è tornato campione del mondo dopo 6 anni di digiuno e un lungo calvario: nel 2020 aveva rischiato la carriera per un incidente. Festa doppia in Giappone per la Ducati che ha vinto anche il GP con un ritrovato Bagnaia. Marc ha centrato il nono titolo iridato (7 in top class).

Verstappen vince anche con una Ferrari

Il Tulipano sa solo vincere e stavolta lo ha fatto al volante della Rossa: al vecchio Nurburing (Germania), il 4 volte campione del mondo di Formula1, ha dominato a bordo di una Ferrari 296GT3 la Quattro Ore. Verstappen ha gareggiato insieme a Chris Lulhamal. Verstappen, va ricordato, ha vinto gli ultimi 2 GP di F1 e ha rilanciato la sua candidatura per il titolo.

Olimpia, sesta Supercoppa dedicata ad Armani

La EA7 Armani Milano ha battuto la Germani Brescia (90-76) conquistando così la sesta SuperCoppa di basket della propria storia. L’Olimpia ha conquistato il trofeo n. 16 dell’era Armani, il team che re Giorgio ha salvato nel 2004 e di cui era proprietario dal 2008. A 24 giorni dalla sua scomparsa, coach Ettore Messina ha guidato i suoi ragazzi all’ennesimo trionfo.