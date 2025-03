Tanta Italia nella domenica sportiva internazionale: MotoGP da urlo in Argentina (cinque Ducati nei primi 5 posti ma troppi Marquez per Bagnaia). Kimi Antonelli prodigio in Australia (al debutto in F1 ha sfiorato il podio).

Tennis spettacolo nel doppio misto di Indian Wells con Sara Errani e Andrea Vavassori. Storico trionfo in coppia a Tignes dei fratelli Tabanelli (in Francia) nel Big Air di Coppa del Mondo. Ciclismo tricolore da copertina alla Tirreno-Adriatico con due azzurri sul podio ( Ganna e Tiberi), non accadeva da 25 anni.

Sci spettacolo: dopo le regine Federica Brignone e Sofia Goggia, show dello svizzero Marco Odermatt, quarta coppa del Mondo; dal 2022 lo svizzero è sempre sul trono.

Infine la serie A scoppiettante ricca di gol e di emozioni: la 29esima giornata ha regalato sorprese e goleade. Ha allungato l’Inter vittoriosa sulla Atalanta, Napoli bloccato con il Venezia tra pali e rimpianti. Show della Fiorentina e tracollo Juve. Bologna da sogni: 5 gol alla Lazio e balzo Champions, Roma vittoriosa sul Cagliari (1-0) vede la Champions. Classifica rovesciata: Inter (64), Napoli (61), Atalanta (58), Bologna (53), Juventus (52), Lazio (51), Roma (49). Ma vediamo gli Oscar.

Kimi Antonelli

Sotto la pioggia di Melbourne il 18 enne Kimi Antonelli è stato protagonista di un debutto da standing ovation con la Mercedes abbandonata da Hamilton. Ha sfiorato il podio. È partito 16esimo, ha chiuso quarto. Un predestinato.

Pippo Ganna

Protagonista della Tirreno-Adriatico. Ha trascinato gli azzurri nella Corsa dei Due Mari: quattro tappe su sette e la prima l’ha firmata Pippo. Ha vinto la Corsa lo spagnolo Ayuso che punta al Giro, ma Pippo è pronto per la Milano-Sanremo di sabato prossimo.

Marc Marquez

Dominatore in Argentina alla seconda tappa del Mondiale di MotoGP. Bilancio record: 4 gare, fra Sprint e GP, e altrettante vittorie. Sua la velocità massima: 343,6 km/h. Alle sue spalle il fratello Alex, terzo il sorprendente Morbidelli che ha ritrovato il podio dopo 4 anni con la Ducati VR46.

Marco Odermatt

Sempre più fenomeno, lo svizzero è il padrone delle nevi. Ha fatto poker in Coppa del Mondo. Quest’anno ha centrato 8 vittorie e 16 podi. In carriera ben 45 vittorie in Coppa, il sesto più vincente di sempre.

Errani-Vavassori

Sara Errani, 37 anni e Andrea Vavassori, 29 anni, hanno trionfato nel doppio misto di Indian Wells. Finale combattuta e vittoria dopo 1h36’. Gioia doppia.

Lollobrigida-Giovannini

Capolavoro azzurro ai Mondiali di pista lunga sul ghiaccio in Norvegia. Doppietta d’oro storica: la romana Francesca Lollobrigida ha dominato i 5.000 metri. Andrea Giovannini si è imposto con un grande sprint finale sul coreano Hoon Lee. Per Andrea si tratta del quarto podio iridato in carriera.