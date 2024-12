Domenica sportiva di forti emozioni e spettacolo. Su tutto il Mondiale di volley femminile per Club vinto dalle ragazze di Conegliano sulle cinesi padrone di casa. Impresa che certifica l’anno d’oro della pallavolo italiana. Col 3-0 in finale al Tianjin è arrivato il terzo titolo iridato nella storia del club. Trofeo n. 26. Ora le venete alzano il tiro, nel mirino il Grande Slam: cioè Coppa Italia, Champions e Campionato. Sugli scudi le tre azzurre del team Prosecco DOC Imoco Conigliano: Sara Fahr, Monica De Gennaro e Marina Lubian.

Emozioni anche sulle piste di sci e sui campi della serie A in attesa di rivedere Sinner dopo il Natale in casa; il 2 gennaio volerà in Australia per il primo torneo dell’anno. A completare il quadro è il caso di ricordare due imprese sportive che hanno avuto un vasto seguito tra gli appassionati italiani: la vittoria sul ring di Riad dell’ucraino Usik sul britannico Tyson Fury (2 pesi massimi di notevole talento) e la Coppa del Mondo di ciclocross (a Zonhoven, Belgio) dominata da Van Der Poel, 29 anni, che alla sua prima uscita ha centrato il bersaglio con uno show. Tra gli italiani il migliore è stato Gioele Bertolini, 26esimo. Ma vediamo gli Oscar.

LE RAGAZZE DI CONEGLIANO – Le regine del volley sul tetto del mondo. Terzo titolo iridato del club e trofeo n. 26. Nell’albo d’oro del mondiale Conegliano si è imposto nel 2019, nel 2022 e quest’anno. Applausi al tecnico Daniele Santarelli. Impresa davanti a 6.116 spettatori e tifo per le ragazze venete accompagnate da mazzi di fiori e regali assortiti. L’ammirazione non conosce frontiere.

CHARLES DE KETELAERE – Il calciatore belga della Atalanta, 23 anni, con una doppietta all’Empoli (sinistro e testa da urlo) ha portato l’Atalanta a vincere l’11esima partita. Sempre più uomo-gol: 5 gol in campionato, 10 in stagione. I bergamaschi guidano ora il campionato di serie A con 40 punti davanti al Napoli (38) e all’Inter (34, ma ha due partite in meno) e Lazio (34).

ANTOHNY LAMB – Il gigante statunitense, 26 anni, ala pura del Trento basket, ha trascinato i suoi alla vittoria sulla VIRTUS Bologna (87-79) e così il club trentino è restato primo in classifica. Lamb è stato decisivo realizzando 21 punti, 5 rimbalzi, 4 assist.

MARCO ODERMATT – L’elvetico, 27 anni, è al comando della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista dell’Alta Badia ha infilato la quinta vittoria negli ultimi sei Giganti disputati sulla mitica pista dell’Alto Adige. Spettacolo sulla leggendaria Gran Risa, il tracciato che ha visto nascere nel 1986 il fenomeno Tomba. Ora Odermatt è lo sciatore svizzero più vincente di sempre.

MATTIA CASSE – A 34 anni lo sciatore piemontese ha vinto per la prima volta in carriera infilando un SuperG in Val Gardena pressoché perfetto. Ha detto: ”È un risultato che arriva da lontano. E pensare che dopo l’Olimpiade volevo smettere”. Ora a 34 anni e 305 giorni il trionfo inatteso e meritato. Merito di una condizione ancora ottimale nonostante una lunga carriera di alti e bassi anche per colpa degli infortuni. Ma c’è l’ha fatta. Chapeu.