Domenica ricca di emozioni e risultati anche a sorpresa come la caduta dell’Inter a San Siro (1-2 per l’Udinese) e la vittoria della Juventus (1-0 a Genova, gol di Vlahovic), aspettando la chiusura del calciomercato con gli ultimi colpi come Rabiot al Milan, Musah all’Atalanta e Vardy a Cremona (il britannico è già sotto il Torrazzo). Ferma la MotoGP, sotto i riflettori è andata la Formula Uno. Bene le nazionali del basket, Pallavolo, Tennis.

Piastri padrone della Formula Uno

Il pilota della McLaren Oscar Piastri, 24 anni e radici toscane nella Lunigiana, è stato il protagonista assoluto dell’intero weekend: pole e vittoria nel GP d’Olanda. Sempre in testa dalla prima all’ultima curva. Ha avuto una velocità massima di 301,7 km/h. Verstappen, con uno show per i suoi tifosi, ha ritrovato il podio dopo 4 Gran Premi. Piastri guida la classifica del mondiale con 309 punti davanti a Norris 275. Arrivederci a Monza il 7 settembre.

Musetti e Sinner, appuntamento con la storia a New York

Lunedì da sogni. Musetti contro Munar e Sinner contro Bublik. Le punte di diamante del tennis azzurro possono sfidarsi mercoledì nei quarti. I tifosi sognano. Bene anche il doppio femminile Errani-Paolini autrici di una partita perfetta.

Fontecchio stellare nell’Italbasket

Domenica sera l’Italia ha battuto la Bosnia 96-79 dopo essere stata trascinata da un Fontecchio stellare: 39 punti e tante magie come 8 rimbalzi e 3 assist. Simone, 29 anni, in Nba dal 2022, ha battuto anche il record di Bargnani all’Europeo. Prestazione memorabile.

Le ragazze di Velasco accendono i Mondiali

L’Italvolley femminile dopo aver battuto al Germania 3-0 agli ottavi, mercoledì affronterà la Polonia per proseguire la striscia di 33 vittorie. In gran spolvero Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi, Stella Nervini, Sara Fahr. Menzione a parte per Myriam Sylla e Monica De Gennaro. I Mondiali femminili di volley in Thailandia fanno sognare.

Campioni del mondo di Enduro

L’Italia ha stravinto la Sei Giorni di Enduro a Bergamo. Dominio assoluto. Gli azzurri hanno incantato il mondo conquistando il World Trophy e il Junior World Trophy. Impresa storica. La vittoria nel Club Team Awards e il quarto posto delle donne hanno completato il successo azzurro. Un gioco di squadra che è stato il segreto di una competizione fantastica.