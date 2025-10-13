Domenica sportiva ricca di emozioni, imprese, sorprese. E tanta partecipazione popolare. Due dati su tutti: 2.500 ciclisti amatori alla Gran Fondo Lombardia (partenza da Cantù, più stranieri che italiani) e 1.800 barche alla regata storica nel golfo di Trieste (15.000 persone in mare, migliaia a terra). Spettacolo nel campionato di Basket maschile, con al comando Virtus Bologna e la sorprendente Tortona; ma si fa sotto il Trapani che ha battuto anche Venezia. E spettacolo pure nel campionato della pallavolo A1 donne. In testa Scandicci e Novara. Il Chieri di Stella Nervini ha battuto il Milano di Paola Egonu in 5 set.

Ma in settimana ci sono state anche turbolenze: i furori dei tennisti nella fornace di Shanghai (7 ritirati con Sinner), le baruffe in casa Ferrari; non a caso circolano voci che sta per arrivare a Maranello, al posto di Vasseur, Chris Horner il mago della Red Bull. Horner ha chiuso il rapporto con gli austriaci, ha incassato una faraonica buona uscita ed è sul mercato più che mai intenzionato a tornare al muretto. E poi due sorprese dai giovani: Camilla Almici ha sbaragliato la concorrenza nel tiro dinamico; campionessa del mondo a 25 anni. Danilo Faso, il Sinner del tennis da tavolo, a 15 anni ha vinto 3 medaglie d’oro ai campionati continentali. Ma vediamo nel dettaglio i 5 Oscar della domenica sportiva.

Pogacar nel mito

Il fenomeno sloveno ha vinto il quinto Lombardia di fila. Eguagliato Fausto Coppi ma, Tadej è il primo a vincere 5 volte consecutive una stessa Classica. Dal 2019 a oggi 7 anni di successi. In totale 108 vittorie.

Magica Jasmine a un passo dalle Finals

La tennista Jasmine Paolini, 29 anni, ha battuto per la prima volta la leggendaria polacca Swiatek al Masters 1000 di Wuhan. Jasmine è diventata la giocatrice italiana con più semifinali WTA 1000 in carriera. In Cina ha ottenuto la vittoria n.41 in stagione, suo record personale.

Danilo Petrucci miglior pilota in Superbike

Il pilota di Terni, 34 anni, è stato protagonista in Portogallo, premiato come miglior pilota di un team non ufficiale 2025. L’ex Ducati (6 stagioni) è pronto per tornare in MotoGP in sella alla Yamaha.

Modric verso il quinto Mondiale

Luka Modric, croato di Zara, 40 anni, Pallone d’oro 2018 (6 Champions e molto altro ancora) sta trascinando la sua Nazionale verso il quinto Mondiale. Instancabile. Già dieci partite stagionali col Milan, 191 presenze con la Croazia. Gioca ancora con lo spirito del ragazzino.

Stella Nervini, suo il derby azzurro con Egonu

La schiacciatrice Stella Nervini, 22 anni, bomber del Chieri, ha realizzato 20 punti contro il Volley Milano piegato in 5 set (3-2) dopo 122’ di battaglia. Stella, dopo le emozioni vissute al Quirinale, ospite di Mattarella, ha fatto il bis nel derby azzurro. Settimana memorabile.