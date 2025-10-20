Domenica sportiva ricca di eventi e sorprese: il Mondiale di Formula 1 riaperto, Milan solo al comando (tallonato da Inter, Napoli e Roma) e la Juventus appaiata al Como ma scavalcata dal Bologna. E ancora: Aprilia da impazzire in Australia, palasport gremiti in testa Trieste con la Supercoppa vinta dal volley Milano (detronizzato il Conegliano dopo 7 anni) e Sassari (il Banco di Sardegna sconfitto in casa da Milano 72-76). E poi la chicca del giorno: Valentino Rossi è tornato re a Indianapolis al volante di una BMW e ha vinto da par suo. Valentino è un mito senza fine. Trionfo storico. E la domenica sportiva è stata coronata dalla festa di Roma: grande successo per la seconda edizione della Mezza Maratona: oltre 22.000 i pettorali e doppia tripletta keniana. Ecco i 5 Oscar della domenica.

Sinner, sceicco d’Arabia e re di denari

Jannik dopo aver vinto il Six Kings Slam Cup di Riad battendo in finale il n.1 del mondo Carlos Alcaraz e intascato un premio faraonico, martedì comincia un’altra avventura nell’ATP 500 di Vienna. Può avvicinarsi alla vetta della classifica. Il gap con Carlos potrebbe essere colmato dopo Parigi o Torino.

Bezzecchi & Aprilia, coppia meravigliosa

La casa di Noale ha trionfato in Australia e Bezzecchi è salito al terzo posto in campionato. Superato Pecco Bagnaia ora il riminese ha 282 punti con i 274 di Bagnaia. Irraggiungibili i fratelli Marquez: Marc e’ già iridato, Alex lo segue con 379 punti. Senza storia il prossimo GP in Malesia (26 ottobre).

Paola Enogu trascina Milano nella Supercoppa

Il trionfo in Supercoppa a Trieste porta la firma di Paola Egonu (30 punti). Il Volley Milano ha interrotto la scia strepitosa del Conegliano (7 Supercoppe di fila). In campionato invece domina Novara.

Valentino Rossi un mito senza fine

Trionfo storico del “Dottore” nella 8 Ore di Indianapolis al volante della BMW M4 GT3 EVO insieme al belga Weerts e al sudafricano Van Der Linde suoi compagni di equipaggio. La pista americana è casa sua. Valentino a Indianapolis si era già imposto il 14 settembre 2008. Quasi 20 anni dopo il signor Rossi è tornato re di Indianapolis.

Verstappen ha riaperto il Mondiale

Il Tulipano ha dominato ad Austin: 2 Pole, la Sprint e il GP. Quattro gare che gli permettono di risalire a meno 40 dalla vetta. Negli Stati Uniti secondo Nando Norris, terzo Leclerc davanti a Hamilton, quinto Piastri che resta al comando della classifica piloti con 346 punti. Orgogliosa prova di Leclerc che si riprende il podio dopo 6 gare. Marc Verstappen ha infilato negli USA la terza vittoria nelle ultime 4 gare. Ha ancora 5 gare per compiere una impresa che sarebbe leggendaria.