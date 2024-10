La doppietta Ferrari al Gp Usa (Leclerc-Sainz) e il trionfo di Sinner al torneo milionario di Riad sono stati gli eventi sportivi di maggior peso. Senza dimenticare i mondiali di ciclismo in pista in Danimarca, il campionato di rugby che alla seconda giornata ha messo in vetrina le candidate allo scudetto (Petrarca Padova, Viadana, Reggio Emilia, Rovigo), il campionato di calcio di serie A che vede al comando lo spietato Napoli di Conte e le imprese del volley femminile: senza Paola Egonu, Milano ha ceduto al Novara e il volley maschile con l’impresa di Milano nel derby col Monza (3-1 in 139’); una battaglia firmata dal belga Reggers che con 29 punti ha fatto la differenza. C’è poi da ricordare la mezza Maratona di Roma, una prima da record con 17.000 partecipanti: podio tutto keniano per gli uomini, tutto africano per le donne. Unico neo, la squalifica in settimana del Settebello (pallanuoto) impallinato per la ribellione ai Giochi Olimpici (6 mesi di squalifica e multa). Ma vediamo gli Oscar.

JANNIK SINNER – La vittoria di Riad ha confermato i rapporti di forza con Alcaraz (differenza di 3.620 punti). Jannik ha totalizzato finora 61 vittorie e solo 5 sconfitte con 16,6 milioni di euro di premi vinti nel solo 2024. È non è finita. Il 28 ottobre sarà a Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione; poi alle Finals di Torino. Può ancora arrotondare il bottino.

CHARLES LECLERC – Il monegasco ha festeggiato il suo 27esimo compleanno vincendo il GP USA alla grande: 49 giri in testa. Bene anche l’altro pilota Ferrari Carlos Sainz perfetto in tutto a cominciare dall’Under-Cut su Verstappen. Riaperto il Mondiale Costruttori. La Ferrari con 496 punti incalza la Red Bull seconda con 504.

JONATHAN MILAN – Il gigante di Tolmezzo (Udine), 24 anni, ha vinto l’oro nell’inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista al velodromo di Ballerup (Danimarca). Non solo: il friulano ha battuto il record col tempo pazzesco tempo di 3’59”153 alla media di 60,212 km/h. Johnny è il nuovo re dell’inseguimento dopo i 6 titoli di Pippo Ganna.

MARC MARQUEZ – Il pilota spagnolo della Ducati Gresini ha vinto il GP Australia mettendo in fila Martin (secondo) e Bagnaia (terzo) con un capolavoro: 13esimo dopo pochi metri, settimo dopo 3 curve, sesto alla fine del primo giro e poi grande vincitore con un attacco chirurgico a Martin. È stata la sua terza vittoria in questa stagione.

ANTONIO CONTE – Ha portato il Napoli ai vertici della serie A in 8 partite di cui 6 vinte. Ad Empoli è stato spietato: 1-0 su rigore dopo un fallo molto contestato. Vittoria sofferta e primo posto in solitaria con 19 punti, tallonato da Inter (17) e Juventus (16).