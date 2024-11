Tennis, serie A, basket, pallavolo: questo il poker delle meraviglie. A riposo i motori (Formula Uno e MotoGP), archiviato il sabato dolente del rugby (Nazionale travolta dall’Argentina a Udine), le attenzioni si sono polarizzate sui palasport e sui campi della serie A. Ne è uscita una domenica spumeggiante, ricca di emozioni e sorprese. A cominciare dall’Inalpi Arena di Torino (tutto esaurito) dove Jannik Sinner ha debuttato da par suo alle “Nitto ATP Finals”, il torneo degli otto migliori tennisti della stagione. E Sinner ha risposto con una prima regale. Poi brividi anche negli altri Palasport con il Volley e la pallacanestro. Infine la serie A: il Napoli è uscito indenne da San Siro ma il campionato registra una ammucchiata al vertice con 5 squadre (Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Juventus) e con i 2 attaccanti convocati da Spalletti al comando della classifica cannonieri: Retegui (11 reti) e Kean (8 reti). Ecco gli Oscar della giornata in rigoroso ordine alfabetico.

TOMMASO ALLAN – Il veterano del’Italrugby, 31 anni, oggi mediano d’apertura del Perpignano, è tornato in Nazionale dopo una lunga assenza. Ha sostituito in corsa, dopo soli 6 minut, Ange Capuozzo, star degli azzurri e del Tolosa, ed è salito sulle barricate limitando i danni con una prestazione maiuscola. Suoi anchei primi punti azzurri. L’esperienza in Inghilterra e Sudafrica lo ha temprato.

PAOLA EGONU – Dopo 50 giorni la bomber della nazionale e del volley Milano è tornata lasciando un segno nella vittoria contro il Busto Arsizio. Mancava dal 21 settembre. Archiviata l’operazione alle fosse nasali si è messa a disposizione di coach Lavarini, aspettando per 1 ora e mezza prima di essere inserita. È rimasta a bordo campo seduta sulla “fitball”, la palla da ginnastica.

MOISE KEAN – Prima tripletta del bomber viola 24enne: ha demolito il Verona con un bilancio personale eccellente: 5 tiri 3 gol. Il ragazzo, nato a Vercelli, svenduto dalla Juve, ha portato la Fiorentina in vetta. La sua eccellente prestazione ha confermato il buon inizio di stagione (11 gol).

JANNIK SINNER – Vittoria show al Palasport di Torino. Jannik ha piegato De Minaur in 85 minuti. Pratica sbrigata in 2 set senza affanni. E’ ad un passo dalla semifinale. Il popolo arancione, suo tifoso, lo ha sostenuto con le solite parrucche e carote. A Torino ha infilato 66 partite in stagione. È stato accolto da cori da stadio, folla estasiata.

KENAN YILDIZ – Il turco-tedesco della Juventus che indossa la maglia n. 10 che fu di Del Piero, trascina i bianconeri con genio e reti pesanti. Ha realizzato il suo primo gol nel derby della Mole nel giorno delle 50 candeline di Alessandro Del Piero, il dieci per eccellenza della Signora. Talento e semplicità sono i suoi due ingredienti essenziali che già hanno fatto innamorare i tifosi.