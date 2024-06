Tre immagini da incorniciare: Sinner in trionfo ad Halle, Paola Egonu che esulta con le ragazze dell’Italvolley vittoriose nella finale Nations League, Alberto Bettiol tricolore sulle strade di casa. Ma è stata la settimana perfetta anche per L’Italvolley maschile di Fefe’ De Giorgi ( battuti gli USA, la Polonia e poi domenica la Turchia). Ma meritano gli Oscar anche le ragazze del nuoto e della scherma; indimenticabile la storica tripletta italiana nella sciabola con Gallo, Curatoli e Gigi Samuele. L’ultimo sciabolatore d’oro italiano agli Europei era stato l’olimpionico Aldo Montano: 19 anni fa. Senza dimenticare la festa in piazza a Kosice (Slovacchia) per Gimbo Tamberi dopo lo show degli Europei Romani, tutti pazzi per il saltatore azzurro. Ma vediamo gli Oscar in rigoroso ordine alfabetico.

ALBERTO BETTIOL – Il ciclista toscano, classe 1993, ha vinto in solitaria il tricolore sulle strade di casa. L’ultimo tricolore toscano era stato Bettini nel 2006. Sul traguardo Alberto ha sventolato la bicicletta come una bandiera.

PAOLA EGONU – La bomber dell’Italvolley femminile ha trascinato le azzurre a vincere la Nations League. Battuto il Giappone 3-1 nella finale. Velasco ha plasmato un gruppo straordinario. Paola è stata eletta miglior giocatrice e miglior opposta. Azzurre pronte per Parigi.

ARIANNA ERRIGO – La mamma d’oro monzese, portabandiera dell’Italia alle prossime Olimpiadi, azzurra specializzata nel fioretto e nella sciabola, ha trionfato sulla pedana svizzera di Basilea. Arianna ha guidato il quartetto azzurro a vincere il 12esimo titolo continentale nelle ultime 14 edizioni. Arianna è la donna copertina di questi Europei: oro individuale e oro a squadre. L’unica italiana tra maschi e femmine a fare il bis.

SIMONA QUADARELLA – La nuotatrice romana, 25 anni, 7 medaglie a livello mondiale, ha dato spettacolo nel torneo dei Sette Colli. Ha vinto anche i 400 stile libero dopo i 1500 e gli 800. A Roma tutti pazzi per Simona. Gare perfette. E già in forma per i giochi di Parigi.

JANNIK SINNER – Primo trionfo sull’erba dell’altoatesino. Non aveva mai vinto su questa superficie. Ad Halle ha battuto in finale il fortissimo polacco Hurkacz in due set, conquistando il suo 14esimo trionfo, il quarto del 2024 ( Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle ). Ora sotto con Wimbledon (1-14 luglio). Trionfo sull’erba tedesca anche per la coppia d’oro BOLELLI-VAVASSORI che in finale hanno battuto i tedeschi Krawietez e Puetz, avversari che ritroveranno anche alle Olimpiadi.

MAX VERSTAPPEN – Il Tulipano ha trionfato nel GP di Spagna firmando il suo settimo trionfo stagionale in 10 gare. Ha fatto in testa 55 giri su 66. Guida la classifica con 219 punti: è irraggiungibile. A Barcellona la Red Bull ha vinto la sua 120esima prova nella storia della Formula 1.