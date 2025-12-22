Domenica sportiva pre natalizia ricca di eventi, di risultati sorprendenti, di verdetti mondiali. E gran pubblico negli stadi di calcio, nei palasport, ai bordi delle piste iconiche dello sci alpino in Val Gardena e in Alta Badia. Una domenica che ha coronato una settimana ad alta intensità con la SuperCoppa di calcio a Riad, i Mondiali per club di volley maschile in Brasile, la Coppa del Mondo di sci, il derby storico Cantù-Olimpia Milano (89-94), le tappe pre iridate di ciclocross maschile: debutto a Namur, sabato sulla sabbia di Anversa, domenica nel fango delle Fiandre Occidentali. Tre tappe, tre vittorie del fenomeno Mathieu Van der Poel, 30 anni, olandese, 7 Mondiali di cross vinti, 8 Monumenti tra cui 2 Sanremo e 3 Fiandre. Senza rivali.

Il match farsa Joshua-Paul a Miami

Sette giorni non senza la sua pagina buia offerta da una boxe da incubo mascherato da spettacolo. È successo sul ring di Miami nel match farsa tra l’ex campione dei pesi massimi, l’inglese 36enne Anthony Joshua (origini nigeriane) e lo youtuber statunitense Jake Paul, 28 anni, ex star del canale televisivo di Disney Channel. Morale: Joshua gli ha spaccato la mascella al sesto round con un gancio destro devastante e l’ha mandato all’ospedale. Il match, trasmesso da Netflix, è stato bollato dallo stesso arbitro (“Il pubblico non ha pagato per vedere questo schifo”). Insomma, una figuraccia per la stessa boxe. I pugili si sono…consolati con un montepremi pazzesco: 92 milioni di dollari a testa. Ma vediamo gli Oscar.

Sofia Goggia, trionfo e annuncio del legame con Gasperini (Roma)

La sciatrice bergamasca, 33 anni, con una gara capolavoro, ha vinto il SuperG sulle nevi francesi della Val d’Isere. Successo n.27 in Coppa del Mondo, primo trionfo stagionale; ora è seconda nella classifica di specialità. Sofia c’è. Per l’occasione ha rivelato lo scambio di un messaggio con allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, per nove stagioni a Bergamo. A Sofia – dopo la fallita discesa di sabato – il tecnico ha detto: ”Il dolore di oggi sarà la benzina di domani”.

Paola Egonu, serata volley perfetta

La schiacciatrice 27enne, “martello” della Numia Milano di coach Lavarini ve della Nazionale del Ct Velasco, con 21 punti ha firmato la vittoria e il sorpasso sul Chieri (3-0 in 67 minuti). Ora, dopo 15 giornate, la Numia è quarta con 34 punti. Preceduta da Conegliano (43), Scandicci (37) Novara (37).

Gianfranco Paglia, record paralimpico sci di fondo

Il tenente colonnello Paglia, 55 anni, milanese di Sesto, ha battuto il record paralimpico nella “2 ore no limits” di sci nordico arrivando a 14,36 km. Paglia, medaglia d’oro al valor militare per i fatti del 2 luglio 1993 a Mogadiscio (la “battaglia del pastificio”, 3 morti e 22 feriti) è stato raggiunto da una telefonata di complimenti del presidente Mattarella. Paglia è il primo tetraplegico ad essersi cimentato nello sci nordico.

Giovanni Franzoni, un brindisi al cielo

Giovanni Franzoni, 24 anni, bresciano di Manerba del Garda, ha conquistato il suo primo podio in SuperG di Coppa del Mondo sulla mitica Saslong (Val Gardena) e l’ha dedicato all’amico Matteo Franzoso scomparso recentemente in Cile in seguito ad una caduta in allenamento.

Giannelli sul tetto del Mondo col Perugia

Il palleggiatore della Sir Perugia e della Nazionale, 29 anni, di Bolzano, ha guidato gli umbri alla vittoriosa finale mondiale di volley per Club (3-0 all’Osaka). Simone, cresciuto nel Trentino, pilastro della Nazionale di De Giorgi, è considerato il miglior palleggiatore del mondo. Ha firmato il punto-vittoria in Brasile. Perugia campione del mondo per la terza volta. Due anni fa a Roma Giannelli ha ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo, massima tra le onorificenze del CONI.