Domenica sportiva di record, emozioni, gran pubblico (64mila all’Olimpico). Due eventi su tutti: Verstappen, primo in Qatar, tiene vivo il mondiale fino all’ultima curva (si deciderà ad Abu Dhabi fra 7 giorni) e la serie A entusiasmante con 4 squadre raccolte in un punto (Milan, Napoli, Inter, Roma). Un mucchio selvaggio che alimenta sogni ed interessi.

È tornata a vincere la nazionale di Basket in Lituania, la Shiffrin ha messo il terzo sigillo nello Slalom Speciale a Copper Mountain ( Stati Uniti), Pietro Sighel ha vinto la Coppa del Mondo dei 1000 metri di Track in Olanda, il primo italiano della storia a riuscirci. Il forte pattinatore azzurro, 26 anni, è il nuovo padrone dei 1000 metri di World Tour.

Palasport bollenti con i big match di pallavolo: la capolista Conegliano ha vinto a Perugia 3-0. Reggers e Michieletto stellari nella super sfida al Forum Milano-Trento (0-3), ottava giornata di pallavolo maschile. Ma vediamo gli Oscar.

Fenomeno Verstappen

L’olandese volante ha vinto in Qatar, è salito a -12 da Norris tenendo vivo il sogno mondiale all’ultima tappa, quasi contro ogni pronostico. Tre piloti nel finale thrilling: Norris (408 punti), Verstappen (396), Piastri (392). Ottimo il supporto strategico della scuderia Red Bull ma Max è stato perfetto. Grazie a lui il prossimo GP sarà imperdibile.

Lautaro doppietta e capocannoniere

L’argentino con un doppietta a Pisa ha fatto ripartire l’Inter, seconda ad un punto dalla coppia Milan-Napoli. Miglior uomo in campo, due tempi molto belli con il primo gol fantastico, un sinistro al volo di alta difficoltà. Lautaro ha superato Mazzola. Ora è salito al quarto piano nella classifica dei cannonieri nerazzurri con 163 gol in 352 presenze preceduto da Meazza (284), Altobelli (209), Boninsegna (171).

Trentin fa la storia nel rally

Giovanni Trentin, 18 anni, di Montebelluna, ha vinto a Montalcino il campionato italiano Rally Terra. A 18 anni, 10 mesi e 8 giorni è diventato il più giovane campione nella storia dei rally italiani. Ha conquistato lo scudetto nel CIRT al rally del Brunello. Ora l’obiettivo è il mondiale.

Procida trascinatore del basket azzurro

Gabriele Procida, 23 anni, comasco, guardia o ala piccola del Real Madrid e della Nazionale, ha trascinato l’Italia alla prima vittoria di sempre in Lituania.(81-82). Match valido per le qualificazioni ai mondiali 2027. Gabriele, miglior uomo in campo, ha realizzato 24 punti (triple e atletismo). Molto bene anche Ferrari e Suigo. Soddisfatto il neo ct Banchi.

Paola Enogu scatenata

Paola Egonu, 26 anni, alla sua terza stagione a Milano, con 29 punti ha trascinato il Vero Volley Milano alla vittoria sul Busto Arsizio (3-1). Un bottino da record: è la seconda bomber di sempre in A1. Ora è solo a 4 punti da Francesca Piccinini che ha chiuso la carriera con 5.359 punti. Il 14 dicembre a Bergamo l’atteso sorpasso.