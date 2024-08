Gli scatti in spiaggia sono da paura: e occhio ad un dettaglio sfuggito a molti

La coppia di sportivi incanta con gli scatti in spiaggia: c’è un dettaglio che non è stato notato da molti.

Belli e innamorati. Gli ingredienti giusti per far colpo sul popolo social, se poi ci aggiungiamo anche il tramonto a mare come panorama, ecco che la ricetta è completa. Loro sono Alice Sabatini e Gabriele Benetti: l’ex Miss Italia e il cestita si sono sposati da pochi mesi e ora si godono la loro nuova vita con una vacanza alle Mauritius. Vacanza da sogno per due personaggi che con la loro storia fanno sognare i propri fan. Lei, 27 anni, ha unito la carriera sportiva con quella di modella, raggiungendo il culmine del successo vincendo Miss Italia nel 2015.

Una vittoria da record, diventando la Miss con più titoli in assoluto per il concorso. Moda e basket ed è stata proprio la palla a spicchi a farle conoscere Gabriele Benetti, 29 anni, cestista attualmente al Pistoia in Serie A 1. I due si sono conosciuti ad una partita di beneficenza e da allora non si sono più lasciati, convolando a nozze a giugno. Ora il mare per godersi l’estate prima di tornare alle rispettive attività e proprio sulla spiaggia delle Mauritius hanno scattato delle foto che hanno lasciato il segno.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti: foto bollenti alle Mauritius

Sul profilo Instagram della modella sono state aggiunge due immagini che ritraggono la coppia di novelli sposi abbracciati in spiaggia al tramonto. I due appaiono sorridenti e innamorati e le foto hanno fatto incetta di cuoricini. Tanti anche i commenti con qualche fan che fa notare come in una delle immagini, le mani di Benetti poggiano proprio sul lato B dell’ex Miss Italia: “Manine galeotte!” scherza un follower dell’ex cestista che in carriera ha dovuto superare però anche momenti molto complicati.

Lo ha raccontato in una recente intervista, spiegando di come abbia dovuto fare i conti episodi di bullismo e body shaming a causa di una sua frase infelice: “Vorrei vivere nel 1942 per vedere la Seconda Guerra Mondiale” disse durante la finale di Miss Italia. Una dichiarazione che scatenò i social: “Sono passata dall’essere nessuno all’essere bullizzata ovunque” ha raccontato.

Da qui ha iniziato a mettere chili in più ed ecco ancora insulti: “Soffrivo, le diete non funzionavano. Più mi vedevo brutta, più dovevo fare foto per Miss Italia“. Un periodo di grande sofferenza durante il quale ha conosciuto Gabriele Benetti ed è anche grazie a lui che è riuscita a superarlo. Ora insieme si godono la vita di coppia e il mare delle Mauritius. Con una manina un po’ “galeotta”.