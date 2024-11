La Formula Uno sbarca a casa Senna, trent’anni dopo la scomparsa del leggendario Ayrton. Domenica alle 18, ora italiana, si corre il GP Brasile sul mitico circuito di Interlagos (71 giri su un tracciato di 4.309 metri). È il 21esimo appuntamento stagionale (su 24). In Brasile si chiude il trittico americano. Dopo la vittoria di Sainz in Messico e il trionfo di Leclerc in Texas, la Ferrari va alla caccia del triplete e del titolo Costruttori.

Oscar Piastri in pole

Oscar Piastri, l’australiano della Mc Laren, con un giro meraviglioso all’ultimo tentativo ha battuto il compagno di squadra Norris nella Sprint Shootout del GP Brasile. Terzo posto per Leclerc con la Ferrari SF- 24 che si è confermata più competitiva sul passo gara che sul giro veloce. Quarto Verstappen che ha cambiato motore e dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia ma solo nel GP di domenica; il tulipano ha preceduto l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Multato Leclerc per una parolaccia

Charles Lecler, pilota Ferrari, è stato multato ma non per questioni riguardanti la pista; il monegasco e‘ stato multato di 10.000 euro dalla FIA per aver pronunciato una parolaccia nella conferenza stampa al termine del GP del Messico. L’alfiere della Rossa aveva utilizzato una espressione colorita in riferimento al rischio di incidente corso a pochi giri dal termine della gara. Il ferrarista ha comunque evitato i lavori socialmente utili ai quali settimane fa è stato condannato Verstappen per un episodio simile. La battaglia della Formula Uno sull’uso corretto del linguaggio da parte dei piloti continua implacabilmente.

Via allo sprint per il titolo Costruttori

Il Cavallino è tornato prepotentemente in corsa per il titolo Costruttori. Scavalcata la Red Bull, ora resta da raggiungere solo la Mc Laren, staccata di 29 punti. A Interlagos, la pista nei pressi di San Paolo, la Ferrari ha trovato l’assetto giusto. Gli ingegneri di Maranello hanno lavorato tanto al simulatore a livello di regolazione delle sospensioni, sopratutto quella posteriore. A Las Vegas la SF 24 sfoggerà la stessa ala posteriore di Monza. A Losail, penultimo appuntamento in Qatar, con ogni probabilità la Rossa potrebbe debuttare con un fondo rivisto. Le nuove armi Ferrari – assetto, ali, fondo – hanno destato la soddisfazione di Hamilton, prossimo pilota della Rossa nel 2025. Ottimista Leclerc:” Vincere tutte le gare da qui alla fine non è impossibile. Possiamo fare grandi risultati”.

Dove vedere il GP in tv

Diretta integrale su Sky Sport F1 anche in modalità Sky Go; in streaming su Now. Iniziò gara ore 18.