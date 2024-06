GP Canada di Formula 1 alle ore 20 e per la Nazionale di Spalletti ultimo test a Empoli contro la Bosnia (ore 20.45), diretta Rai1.

Domenica sera ghiotta con la Formula Uno in Canada e la Nazionale di Spalletti all’ultimo test pre-Europeo ad Empoli con la Bosnia. Due eventi sportivi dai quali gli appassionati si attendono risposte positive dopo il recente grigiore (con attenuanti). Vediamo.

GP CANADA, LA FERRARI AL RISCATTO (ORE 20)

Sul circuito di Montreal stasera si corre il nono GP della stagione, sul circuito cittadino intitolato a Villeneuve. Ferrari in difficoltà nelle qualifiche. Rosse deludenti. Pneumatici sotto accusa, sono mancati i risultati sperati. Le Ferrari fuori in Q2 come non capitava da Spa 2021. Prima fila con Russel e Verstappen. Il Tulipano ha centrato la pole nelle prime 7 gare di quest’anno, stavolta lo ha beffato Russell.

La Rossa ha pagato la scelta del box e una SF-24 troppo lenta. Morale: Leclerc e Sainz in sesta fila. Finora la Ferrari ha ottenuto 2 sole vittorie nel 2024 con Sainz in Australia ( ritiro di Verstappen) e con Leclerc a Montecarlo. Sono previsti 70 giri per un totale di 305,27 km. Diretta su Sky Sport1 e in differita su Tv8 alle 21.30.

NAZIONALE, ULTIMO TEST A EMPOLI

Stasera la Nazionale di Spalletti scenderà in campo ad Empoli per l’ultimo test pre-Europeo contro la Bosnia. Test con il doppio play. Contro la Bosnia il Ct schiererà Fagioli con Jorginho, Frattesi e Chiesa sulla trequarti dietro Scamacca. Spalletti proverà il 3-4-2-1.

Davanti a Donnarumma ci saranno Darmian, Buongiorno e Calafiori; i 4 in mezzo saranno Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso. Dice Spalletti:” Non saremo mai tranquilli indossando la maglia dell’Italia, quindi dobbiamo aspirare a tanto. A volte nelle partite si fa fatica, ma dobbiamo dimostrare di saperci assumere questa responsabilità: lavoriamo in modo sereno e puntiamo al massimo.

Abbiamo una squadra forte. Non li ho scelti io, i 26 convocati meritavano di essere selezionati perché erano i migliori. Fagioli? Mi è piaciuta la sua interpretazione e contro la Bosnia giocherà insieme a Jorginho. Bisogna essere bravi tecnicamente se vogliamo portare tutta questa gente dentro il campo. Dobbiamo provare a comandare la partita. Bisogna sapere gestire la palla. Quanto a Barella dico che non giocherà contro la Bosnia ma conto di averlo a disposizione con l’Albania. C’è ottimismo”.

DOVE IN TV

La partita in diretta dallo Stadio Castellani di Empoli sarà trasmessa alle 20.45 su Rai1.