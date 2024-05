Leclerc perfetto nelle qualifiche nella sua Monaco. Stop alla striscia record del Tulipano. È stato un sabato speciale nel feudo dei Grimaldi. Una giornata che l’eroe nazionale aspettava e che ha spezzato un digiuno che durava da 8 gare di fila. Una astinenza che cominciava a pesare e che è stata interrotta sulle strade di casa. Il Principino ha realizzato la terza pole a Monaco dopo quelle del 2021 e 2022.

Lo schieramento di partenza. Prima fila: Leclerc e la Mc Laren di Piastri. Seconda fila: Sainz e Norris. Terza fila Russel e Verstappen. Quarta fila Hamilton e la Honda di Tsunoda davanti a Albon (9) e Gasly (10). Sesta fila: Ocon (11) e Ricciardo (12). Ultime 4 file: Stroll (13), Alonso (14), Sargeant (15), Perez (16), Bottas (17), Zhou (18), Hulkenberg (19), Magnussen (20).

LO STORICO TRACCIATO NEL PRINCIPATO

È un circuito cittadino non permanente sulle strade di Montecarlo. Inaugurato nel 1929, il tracciato monegasco richiama alla mente i vecchi Gran Premi in cui il rischio è l’abilità dei piloti erano in primissimo piano: teatro di pagine memorabili e altrettante drammatiche. Per questa prova, l’ottava sulle 24 previste, sono stati programmati 78 giri per un totale di 260,286 km. Il circuito è lungo 3,337 km con 19 curve. Tempo soleggiato, temperatura sui 22 gradi. Folla da primato.

GARA MEMORABILE DI FORMULA 1

Semaforo verde e subito bandiera rossa. Maxi incidente tra Perez, Magnussen e Hulkenberg. Fuori. Stop e ripartenza alle 15.46. È il terzo giro; in testa Leclerc seguito da Piastri e Sainz. Verstappen è sesto. A metà gara la situazione è immutata. Nessun brivido (solo il ritiro di Ocon). Nessun azzardo. Tanto sole. Ultimi 20 giri. Box in agitazione. Foratura Stroll. Hamilton e Verstappen montano gomme hard. Il Tulipano prova a sparigliare le carte col pit stop. Il Re Nero centra il giro più veloce: 1’14”165.

Ultimi 5 giri. Tensione alle stelle. Alle 17.46 Leclerc chiude la partita e si abbbandona ad un pianto liberatorio. Charles ha infranto un tabù, ha finalmente vinto a casa sua. Elkann è tra i primi a congratularsi. Il principe di Monaco si unisce negli applausi e nella commozione. Il campione di calcio Mabppe’ ha sventolato la bandiera a scacchi.

ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI MONACO DI FORMULA 1