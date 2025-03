Vigilia con sorpresa del Gp della Cina: prima pole position in carriera con record della pista per Oscar Piastri a Shanghai. L’australiano della Mercedes ha preceduto Russell, Norris e Verstappen. Terza fila per la Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc. Ottavo il 18enne bolognese Kimi Antonelli. Lawson, con la seconda Red Bull, ancora clamorosamente ultimo.

Hamilton, messaggio da campione

Il Baronetto della Ferrari a Shanghai ha scritto un altro capitolo della sua storia romanzesca. Il Re Nero, a sorpresa, venerdì aveva conquistato la pole per la 100 km del sabato mandando un messaggio chiaro e forte. E sabato mattina, nella Sprint, si è piazzato davanti a Leclerc, rispettivamente quinto e sesto. Subito dopo la Sprint ha detto: “Potevo essere un paio di decimi più su, ma ho fatto fatica. Tutti gli altri sono migliorati, noi abbiamo cambiato qualcosa ed abbiamo avuto più sovrasterzo”. Aggiunge Leclerc: “Sì, gli altri sono migliorati, noi non così tanto. Nonostante ciò oggi, alla vigilia del Gp, sono molto più soddisfatto rispetto a ieri, ma non mi aspettavo un miracolo. Su questa pista faccio fatica, non ce ne era di più, è un peccato. Dobbiamo analizzare prima di parlare di tutto, le condizioni diverse valgono per tutti. Lewis va molto forte ma, tra stare davanti con aria pulita o dietro senza, c’è tanta differenza. Domenica mattina sarà una gara difficile”.

Conclude il team principal Vasseur: “Siamo tutti vicini, ce la giochiamo. Siamo migliorati, il passo c’è. Dovremmo tenere sotto controllo il degrado. Oggi il degrado è molto più grande di quanto ci aspettavamo”. Il trionfo Ferrari nella Sprint ha fatto sperare in un risultato nettamente diverso per i due piloti del Cavallino che, come detto, partiranno dalla terza fila.

La griglia di partenza

1. Piastri,

2. Russell (+0.082),

3. Lando Norris (+0.152),

4. Verstappen (+0.176),

5. Hamilton (+0.286),

6. Leclerc (+0.380),

7. Hadjar (+0.438),

8. Kimi Antonelli (+0.462),

9. Tsunoda (+0.997),

10. Albon (+1.065).

Il circuito di Shanghai

Il Gp Cina si disputa sul Shanghai International Circuit che è lungo 5.451 chilometri. Saranno effettuati 56 giri per un totale di 305,066 chilometri. Temperatura prevista intorno ai 19-20 gradi. Diretta tv su Sky Sport e Now alle ore 8. Differita alle ore 14 su TV8 (replica in chiaro). Hamilton è il pilota che ha vinto di più in Cina (6 volte).