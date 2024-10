GP del Messico (domenica ore 21 ). È la tappa n. 20 del Mondiale di F1

Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Messico. Domenica sulla pista “Hermanos Rodriguez” (4.304 metri) è in programma la tappa numero 20 (su 24) del Mondiale F1; una gara di 71 giri per un totale di 305,534 km. Per il fuso orario (+8 ore, +7 domenica con l’ora solare) la gara andrà in onda in serata, ore 21. Il trittico oltre Oceano – USA, Messico, Brasile il 3 novembre – dirà se la svolta Ferrari vista il 20 ottobre ad Austin (doppietta del Cavallino, terzo Verstappen a 19”412 da Leclerc) è concreta oppure una illusione. La Rossa è pronta all’attacco, vuole bissare Austin (Texas).

Il fattore gomme

L’ottima doppietta Ferrari, di domenica scorsa, è attribuita all’ottimo utilizzo dei pneumatici; sia con le gomme medie (usate nel primo stint di gara) sia con le hard. Non era per niente scontato che Leclerc, subito leader dopo la prima curva, fosse in grado di allungare sulla Red Bull di Verstappen e sulla McLaren di Norris . Ma l’aspetto che più ha impressionato è stata una qualità inedita per la SF-24, cioè è stata la capacità di indurre adeguata energia sui pneumatici permettendo in questo modo – come ha rilevato l’esperto Paolo Filisetti- di mandare rapidamente in temperatura anche le gomme con mescola più dura.

Lo staff di Fred Vasseur

Sono tre i tecnici che affiancano il gran capo Ferrari, il francese Fred Vasseur, nella gestione del muretto, telaio e aerodinamica. Dietro la significativa svolta vista in Texas, ci sono tre pilastri di provata esperienza e capacità. Si tratta di Ravin Jain ,29 anni, ingegnere anglo-indiano, responsabile delle strategie di gara ( è laureato in fisica a Oxford); Fabio Montecchi, ingegnere emiliano, responsabile del progetto veicolo; e’ in Ferrari dal 2003; Diego Tondi 42 anni, laureato in ingegneria aerospaziale, una vita a Maranello,è alla guida del reparto aerodinamica del Cavallino.

La classifica piloti

1. Verstappen 354 punti 2. Norris 297 3. Leclerc 375 4. Piastri 247 5. Sainz 215 6. Hamilton 177 7. Russell 167 8. Perez 150 9. Alonso 62 10. Hulkenberg 29.

La classifica costruttori

1. Mc Laren punti 554; 2. Red Bull 504; 3. Ferrari 496 ; 4. Mercedes 344; 5. Aston Martin 86; 6. Haas 38; 7. RB-Honda 36; 8. Williams 17; 9. Alpine Renault 13 ; 10. Sauber 0.