GP d’Italia a Monza (domenica 1 settembre, ore 15). Prima fila tutta McLaren, Leclerc in seconda fila

Monza, la festa dei 300 mila. Treni speciali e navette impiegati nell’intero weekend al servizio degli appassionati. Il 60% arriva dall’estero. Tutti pazzi per la Rossa. Uno studio Censis documenta che il GP d’Italia vale 142 milioni, cifra generata nei tre giorni di prove e gara tra biglietteria, merchandising, trasporti, alloggio e ristorazione.

L’autodromo di Monza, casa Ferrari, è pronto a vivere una giornata d’altri tempi. E Leclerc sogna di ripetere il trionfo di cinque anni fa davanti ai tifosi del Cavallino. Mica facile. Si corre il GP d’Italia (domenica 1 settembre, ore 15), 16esima gara su 24 del Mondiale di F.1,e le premesse di un grande spettacolo ci sono tutte. Diretta Sky e Tv8,

La Rossa pronta alla battaglia

Il morale è alto dopo il podio inatteso di Leclerc a Zandvoort nel GP d’Olanda, una settimana fa. Il pilota monegasco della Ferrari terzo dietro alla McLaren di Norris (vittorioso con la sicurezza del campione) e alla Red Bull di Verstappen. Sainz quinto a completare il bottino di punti pesanti.

Ora tocca alla pista amica di Monza regalare la continuità necessaria. Ma ci sono da fare i conti con la favorita McLaren di Norris e Piastri, la Red Bull del leader iridato Max Verstappen e la Mercedes del Re Nero Hamilton affiancato dal debuttante Kimi Antonelli, 18 anni, bolognese della miglior acqua; un temperamento alla Tomba (suo concittadino) con tanta voglia di stupire. È ufficiale: l’anno prossimo avrà il posto di Hamilton, a fianco di Russell.

Il tempio della velocità

L’autodromo nazionale di Monza – il terzo autodromo più antico del mondo (dopo Brooklands e Indianapolis) – è noto come “tempio della velocità” per i suoi lunghi rettilinei e le curve ad alta velocità. Un tracciato lungo 5,793 km con 11 curve (7 a destra, 4 a sinistra) ed un rettilineo di 1.194 metri. Programmati 53 giri per un totale di 306,72 km. Kimi Raikkonen nel 2005,al volante di una McLaren, toccò la velocità massima di 370,1 km/h. I plurivincitori del GP d’Italia sono stati Schumacher e Hamilton con 5 vittorie ciascuni seguiti da Nelson Piquet con 4.

Griglia di partenza

Doppietta McLaren: Lando Norris si è preso la Pole è il compagno di scuderia Piastri secondo (+0.109). Terzo Russell (+0.113). Leclerc in seconda fila, Sainz in terza. Notte fonda per la Red Bull: Verstappen solo settimo a 0.695, preceduto da Hamilton. Ottavo Perez davanti ad Albon. Decimo Nico Hulkenberg