GP Singapore, la Ferrari pensa in grande. Il leader Verstappen a digiuno da 8 GP

La Ferrari a caccia della impresa nella penisola malese, prossima all’equatore. Domenica c’è il GP Singapore – ore 14 in Italia – gara n.18 delle 24 del Mondiale di F1 sulla iconica pista di Marina Bay (centro città). Gara un notturna: 62 giri per un totale di 306,143 km su un tracciato di4.940 metri. Qui la Rossa è sempre stata competitiva E dopo Monza (1 settembre , primo Leclerc) e dopo Baku (15 settembre, Leclerc secondo alle spalle di Piastri ) la Ferrari ha ritrovato fiducia al punto da puntare dritta almeno al titolo Costruttori. Oltretutto qui Sainz ha vinto l’anno scorso e conosce bene i segreti della pista; una pista che ha spesso sorriso al Cavallino ( 4 vittorie come Red Bull e Mercedes). Per questo la Rossa sogna : ha un buon margine per fare bene e mettere ulteriore pressione su chi sta davanti.

Ferrari, vento in poppa

La Ferrari viaggia col vento in poppa. Il podio di Leclerc a Zandvoort cui sono seguiti il trionfo di Monza e la bella prova nell’Azerbaigian, oltre a regalare un buon bottino di punti, ha riacceso gli entusiasmi perché le Rosse sono arrivate a stretto contatto con Mc Laren e Red Bull, le due monoposto di riferimento che si sono rivelate alla portata sia a Monza che a Baku. Leclerc ha detto: “Le due vetture le aspettiamo su piste normali. Finora abbiamo corso su piste molto specifiche dove, in passato, la Ferrari lottava per la vittoria malgrado non fosse competitiva per l’intera stagione. Ora capiremo meglio il valore delle nostre novità solo ad Austin”.

Ma questa di Marina Bay e‘ la pista che completa il trittico di corse che il team principal Fred Vasseur aveva pronosticato favorevoli per la SF-24. Le prime due lo hanno confermato. Dunque e’ d’obbligo avere fiducia a Singapore che, tra l’altro, è stata l’unica pista su cui si è fermata la marcia trionfale della Red Bull schiacciasassi del 2023. Ora Verstappen vede a rischio il primato. Crisi nera, il Tulipano furente e in più è arrivata la punizione per le dichiarazioni di giovedì. Max, nervoso, è in testa al Mondiale ma non vince da 8 GP.

La classifica piloti

Verstappen 313, Norris 254, Leclerc 235, Piastri 222, Sainz 184, Hamilton 166, Russel 143, Perez 143, Alonso 58, Stroll 24. La McLaren è in testa al mondiale Costruttori; un primato che non accadeva dal 2014.

Dove in Tv

Il GP Singapore sarà trasmesso in diretta su SkySport e in streaming su Now. Differita in chiaro su Tv8 alle 18.30.