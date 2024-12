Gran finale del Mondiale di Formula 1. Ad Abu Dhabi si corre l’ultimo GP della stagione (domenica 8 dicembre, ore 14). Già assegnato il mondiale piloti con il quarto titolo iridato di Verstappen. Resta il mondiale Costruttori: un duello riservato a McLaren e Ferrari.

Domenica 8 dicembre alle 14

Un duello dall’esito annunciato: se prima l’impresa era quasi impossibile per la Ferrari, adesso serve davvero un miracolo sulla pista di Yas Marina (5,281 km, 58 giri). Leclerc ha perso nel weekend 10 posizioni. La batteria della Rossa è andata ko e il monegasco partirà dietro con 10 posizioni di penalità sullo schieramento.

Ora il mondiale Costruttori è tutto in salita. La McLaren vola. Alla Ferrari è rimasto ben poco. Ammette lo stesso Leclerc: “Con la perdita di 10 posizioni non è certo la partenza ideale. Tuttavia, noi dovremo mantenere lo stesso approccio, dovremo attaccare e poi domenica sera tireremo le somme”.

In 9 anni ha sempre vinto chi scatta dalla pole

Su una pista dove negli ultimi 9 anni ha sempre vinto chi è scattato dalla pole, l’impresa della Rossa è sulla carta impossibile. Unica consolazione per Leclerc è stato il weekend con il fratello, entrambi sulla pista.

Dice Carletto: *“Sì, la cosa bella è stata poter condividere il garage con mio fratello Arthur, un momento incredibile e unico che ho davvero apprezzato. Certo, pesa l’aspetto negativo, cioè il problema con la batteria che ci ha fatto perdere tempo, ci ha permesso di girare poco e soprattutto ci è costato una penalità in gara. Stiamo lottando per il titolo Costruttori e questo ci mette un po’ in difficoltà, tanto più che la McLaren sembra essere veloce. Tuttavia, le cose possono cambiare rapidamente.

Noi dobbiamo restare concentrati e spingere fino all’ultimo. Sainz ed io abbiamo vissuto quattro anni fantastici insieme e vogliamo concludere la stagione in grande stile. Contiamo l’uno sull’altro per realizzare il nostro sogno. Domenica daremo tutto”.*

A complicare ulteriormente le cose per i ferraristi, ci hanno pensato i piloti McLaren, subito velocissimi. Oltretutto, la Ferrari non ha mai vinto a Yas Marina. Ergo, il verdetto è annunciato. Comunque il giorno della verità è vicino.

Classifica costruttori

McLaren punti 640, Ferrari 619, Red Bull 581, Mercedes 446, Aston Martin 92, Alpine Renault 59, Haas 54.

Brad Pitt con i ferraristi

L’attore statunitense Brad Pitt (60 anni, due Oscar) è da giorni ad Abu Dhabi insieme all’attore inglese Damson Idris. I due saranno protagonisti del prossimo film sulla F.1, che andrà nelle sale a giugno 2025. La star di Hollywood ne ha approfittato per un selfie con Leclerc e Sainz.