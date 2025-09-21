Trionfo del tennis femminile italiano in Cina, le azzurre hanno battuto in finale gli USA 2-0 e per la seconda volta consecutiva hanno vinto la prestigiosa “Billie Jean King Cup”, l’equivalente della Coppa Davis maschile.

Hanno difeso il trofeo conquistato un anno fa con indubbio talento e rara ferocia agonistica. La Ct Tathiana Garbin ha plasmato un gruppo “speciale, eccezionale “ come ha commentato, euforico, il presidente della FITP Angelo Binaghi.

Le americane erano le grandi favorite della vigilia ma sul campo si sono piegate alla furia. azzurra. Prima Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro e poi una favolosa Jasmine Paolini opposta a Jessica Pegula hanno portato l’Italia sul 2-0 rendendo così inutile ricorrere al doppio. Ma Sara Errani, come sempre, era pronta alla ennesima impresa.

COCCIARETTO PERFETTA

Elisabetta Cocciaretto, 24 anni, marchigiana di Ancona, ha battuto Navarro in 2 set nel primo singolare della finale di Shenzhen, regalando così il primo punto all’Italia. L’azzurra si è imposta 6-4,6-4 in 1h28’ contro la n. 18 del mondo. La “Coccia”ha dominato la partita sopratutto a livello mentale spingendo sull’acceleratore al momento giusto. Un successo non scontato frutto di tanto orgoglio e pazienza.

JASMINE, LA GUERRIERA DEL TENNIS

L’azzurra, 29 anni, ha compiuto un altro capolavoro battendo l’americana Pegula, sfoderando tutti i colpi del suo immenso repertorio, conquistando il pubblico che più volte le ha dedicato una ovazione. Ha detto Jasmine a fine match:” È incredibile, non so cosa dire. Grazie a tutto il team, ai giocatori, ai fan, alla capitana, a chiunque sia in panchina da noi e non solo: cioè la gente, il pubblico italiano presente qui e il pubblico cinese”.

Dopo il punto del successo che è valso per le azzurre la sesta Billie Jeans King ha aggiunto :” È stata davvero una settimana straordinaria. È bellissimo giocare questa competizione e voglio anche ringraziare Conchita Martinez, direttrice del torneo. È stata una organizzazione perfetta ed e’ incantevole stare qui a Shenzhen.” Ha poi concluso:” Oggi siamo state brave contro una squadra fortissima: è stato difficile. Non so se sia più speciale questa vittoria oppure quella dello scorso anno, ma è stato certamente diverso. Onestamente non me lo aspettavo così “.