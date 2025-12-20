Grande Italia sulle nevi di Coppa del Mondo: in Val Gardena tre azzurri nelle prime otto posizioni ed un podio; in Val d’Isere tre azzurre nella top 10 e podio mancato per 41 centesimi. Sabato di emozioni e pubblico. Due azzurri in copertina: il bolzanino Florian Schieder e la trentina Laura Pirovano. Due Under 30 di assoluta affidabilità. Nel dettaglio.

Val Gardena, sul podio l’azzurro Florian

Nella discesa Libera maschile tre italiani nelle prime otto posizioni. Il migliore degli azzurri è stato Florian Schieder che ha chiuso terzo dietro agli svizzeri Von Allmen e Marco Odermatt. Altri due azzurri nella top dieci: Dominik Paris sesto, Matia Casse ottavo. Dodicesimo posto per l’altro azzurro Giovanni Franzoni. Con il secondo posto nella Discesa Libera di Val Gardena, lo svizzero Marco Odermatt ha allungato ancora in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Alle sue spalle il norvegese Kristoffersen e l’austriaco Kriechmayr, settima posizione per l’azzurro Alex Vinatzer. L’elvetico guida la classifica generale con 765 punti, il norvegese con 302 e l’austriaco con 283.

Val-d’Isere, terza discesa di Coppa in Francia

Dopo i successi di Vonn e Aicher a Saint Moritz è tornata a vincere l’austriaca Hutter davanti alla Weidle e alla statunitense. Occasione buttata per Sofia Goggia che ha detto: “Mi sentivo bene, ho preso un buco. Non penso di avere fatto un errore tecnico: ho fatto i miracoli per stare dentro, ho perso un secondo poi sono stata veloce. Peccato, una occasione un po’ buttata”.

Ottimo il quinto posto di Laura Pirovano che ha ammesso: “Sono molto fiera della mia regolarità, era una pista che non mi si addiceva tanto. Sono contenta del quinto posto, ma mi bruciano quei 6 centesimi che mi hanno diviso dal podio. Ho attaccato ma ho avuto anche qualche sbavatura”. Nella top 10 è rientrata Nicol Delago, nona a 1’01 da Cornelia Hutter.