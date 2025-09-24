Grande Italia! Asfaltato il Belgio 3-0. Azzurri in semifinale dei Mondiali di volley. Ha giocato “con umiltà e serenità”, proprio come chiedeva il ct Fefè De Giorgi. Praticamente non c’è stata storia. Vittoria n. 34 nel bilancio con i Red Dragons. Michieletto ha fatto altri 11 punti portando il suo bottino a quota 70 . Lo schiacciatore mancino si è confermato il miglior realizzatore degli azzurri. Micidiale la potenza del suo servizio, impeccabile la regia di Giannelli, terribili i fendenti di Romanò, ottimi i muri di Russo. L’Italia per la settima volta nella storia è in semifinale. De Giorgi: “Adesso viene il bello, i ragazzi sono stati bravissimi. Stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia”.

Rivincita riuscita

Il Belgio, martedì scorso, aveva vinto 3-2 al tiebreak dopo una battaglia di 127 minuti. Un brutto e inatteso ko. Mattatore Reggers (30 punti), il doppio del nostro bomber Michieletto (16); ma anche Rotty aveva stupito (17). Una Italia che lo stesso Ct Fefè De Giorgi aveva definito “inspiegabile”. Sbagliate ben 19 battute e 27 errori. Il Mondiale nelle Filippine si era messo in salita con gli ottavi a rischio. Poi il 3-0 rifilato all’Ucraina in 76 minuti giovedì 18 settembre ha riacceso la fiducia e le speranze. E si è visto mercoledì mattina (ora italiana) contro il Belgio.

Pratica archiviata con un limpido 3-0 alle 10,56 con una prestazione d’altri tempi. Cioè, bel gioco, massima concentrazione, ferocia agonistica. Ampiamente riscattata la sconfitta con i Red Dragons. Parlano i parziali: 25-13, 25-18, 25-18. E otto ace. In gran spolvero Russo (12). L’incubo Reggers si è fermato a 13, appena tre punti in più del formidabile Bottolo. Italia tra le prime quattro del mondo. Gli azzurri torneranno in campo sabato prossimo contro la vincente di Polonia-Turchia. Domenica la finale, sempre a Manila.