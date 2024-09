Grave infortunio, così torna subito Rabiot

L’infortunio è più grave del previsto ed allora si corre subito ai ripari: così torna subito Adrien Rabiot, attualmente svincolato

È il grande mistero dell’estate del calciomercato: tutti lo vorrebbero, nessuno finora lo ha preso. Adrien Rabiot è ancora senza squadra, nonostante la stagione sia ormai iniziata da un mese e possa essere acquistato gratis.

Il centrocampista francese, che lo scorso 30 giugno ha terminato il suo contratto con la Juventus, non trova squadra. Colpa delle elevate richieste di ingaggio che finora hanno allontanato ogni pretendente. In Italia come in Premier League e nella Liga, diversi i club che hanno avuto un approccio con la mamma agente del calciatore, tutti con lo stesso esito: sono scappati via.

Ora però la situazione per il 29enne si sta complicando: dopo aver saltato la Nazionale, Deschamps ha parlato di situazione imbarazzante e non lo ha inserito tra i convocati, il rischio è di restare fermo davvero per un anno intero. Ecco allora la necessità di rivedere le proprie pretese economiche, un’eventualità che spalancherebbe a Rabiot diverse opportunità e che potrebbe farlo tornare anche in Serie A. Lì dove un club potrebbe pensare seriamente di riprovare l’affondo dopo il grave infortunio che ha subito il centrocampista.

Rabiot torna in Serie A: l’infortunio gli apre le porte

Rabiot di nuovo in Italia è una possibilità che potrebbe trovare concretizzazione nei prossimi giorni, anche se dovrebbero verificarsi almeno un paio di condizioni. La prima, lo abbiamo già raccontato, riguarda la volontà del francese di rivedere al ribasso le proprie richieste di ingaggio.

L’altra fa i conti con l’infortunio patito da Bennacer, centrocampista algerino del Milan. Il calciatore dovrà saltare sicuramente la sfida contro il Venezia, in attesa dell’esito degli accertamenti. Un problema al polpaccio la cui entità spaventa però i rossoneri: si parla della possibilità che l’ex Empoli resti fuori per 2-3 mesi. Una vera batosta che complica la già difficile situazione di Fonseca e che potrebbe spingere Ibrahimovic a riprovarci per Rabiot.

Con Bennacer fuori fino a gennaio praticamente, il Milan potrebbe tornare a bussare alla porta del francese ma senza rivedere al rialzo l’offerta che la società gli ha già presentato in estate. In quel caso, toccherebbe a Rabiot decidere se rimettersi in gioco, con uno stipendio meno importante, oppure restare disoccupato in attesa dell’offerta milionaria che finora non è arrivata. Un’offerta che potrebbe anche non arrivare mai, se non dall’Arabia Saudita. Ed è su questo che potrebbe far leva il Milan per convincere Rabiot a dire sì al ritorno in Serie A.