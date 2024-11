Guardiola pieno di graffi sul volto: “Volevo farmi del male…”

Il Manchester City sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Anche Pep Guardiola, solitamente sereno e concentrato, non riesce più a nascondere il proprio malessere. Per la prima volta nella sua brillante carriera, l’allenatore spagnolo ha subito cinque sconfitte consecutive, un record negativo che coinvolge tutte le competizioni. Questo trend preoccupante è stato interrotto solo da un pareggio nell’ultima giornata di Champions League contro il Feyenoord. Tuttavia, quel 3-3 in casa, dopo essere stati in vantaggio per 3-0, ha lasciato un sapore amaro, simile a una sconfitta.

I graffi sul volto di Guardiola

A far discutere, oltre ai risultati, sono stati anche i segni visibili sul volto di Guardiola durante le interviste del post partita. L’allenatore si è presentato con evidenti graffi e ferite, che hanno immediatamente suscitato curiosità tra tifosi e giornalisti. La spiegazione è arrivata dallo stesso Guardiola: “Me li sono fatti con le mie dita. Volevo farmi del male“, ha confessato con tono cupo.

Il gesto, di certo non condivisibile, riflette il difficile momento personale e professionale che sta vivendo. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, evidenziando quanto la pressione e il desiderio di riscatto abbiano inciso sull’equilibrio emotivo del tecnico.