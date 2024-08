Ha cancellato l’account Instagram: è rottura totale, ora il club ha un problema enorme

Per la Juventus c’è un problema da risolvere e non è di poco conto: ha cancellato l’account Instagram, ormai il caso è scoppiato.

È l’era in cui i social non possono essere messi in secondo piano, anche nello sport hanno la loro importanza. Qualsiasi giocatore ha il proprio seguito e ogni post e pubblicazione diventa inevitabilmente notizia, questo a maggior ragione in periodo di calciomercato.

Un esempio lo si è avuto con la separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, ufficializzata proprio tramite un post sui social. Caso diverso quello che sta toccando da vicino la Juventus. Il club è alle prese con una situazione non semplice con uno dei senatori che è finito ai margini della squadra di Thiago Motta. Per Giuntoli non c’è soltanto il caso Chiesa da risolvere, ma ora è da monitorare anche la situazione di Danilo.

Il brasiliano, capitano ufficiale della squadra, è finito in panchina all’esordio contro il Como e non è entrato in campo anche quando si è infortunato Weah, con l’allenatore che ha preferito il debuttante Savona. Stessa cosa potrebbe succedere anche questo weekend contro il Verona. L’ex Manchester City, infatti, non è indicato tra i titolari nella formazione che scenderà in campo contro i veneti nella seconda giornata di Serie A.

Juventus, Danilo è un caso: disattivato Instagram e addio possibile

Ma a far rumore è anche la sua scelta di disattivare l’account Instagram.vDanilo, infatti, ha deciso di disattivare il proprio account Instagram, senza alcuna motivazione ufficiale. La scelta ha ovviamente destato sorpresa e fatto partire le ipotesi sul perché di questa decisione.

Dopo la panchina all’esordio e con la probabile esclusione anche contro il Verona, è lecito domandarsi se la Juventus ha intenzione di puntare ancora su di lui oppure non più. Anche perché, numeri alla mano, quello del brasiliano è il quarto ingaggio più elevato nella rosa, se non si prendono in considerazione i giocatori messi fuori squadra. Stipendio pesante quindi che, visto il nuovo corso della società, potrebbe anche essere ‘di troppo’.

Questo, almeno, hanno ipotizzato molti tifosi dopo le ultime vicende che hanno riguardato Danilo. Una situazione che da qui a fine mercato (in Italia chiude il 30 agosto) dovrà essere per forza di cose monitorata, non potendo escludere a priori l’eventuale cessione del giocatore. Per adesso c’è la panchina contro il Como, quella probabile contro il Verona e la ‘sparizione’ da Instagram. Tutti segnali che in giornate di mercato diventano notizia.