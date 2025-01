Fiato alle trombe! Lewis Hamilton è arrivato in mattinata a Casa Ferrari. Guiderà la Rossa nella prossima stagione di Formula Uno (24 Gp, 16 marzo-7 dicembre 2025). Con il “Re Nero” ci sarà in scuderia il riconfermato Leclerc. A Maranello è arrivato in mattinata (ore 10) e il 7 volte iridato non ha perso tempo. La primissima giornata di lavoro – lunedì 20 gennaio – lo ha visto all’opera con visibile soddisfazione. Una trentina i tifosi ad accoglierlo. Il “popolo rosso” è stato preso in contropiede: pensavano che Hamilton arrivasse mercoledì, come garantiva una mirata e fuorviante “fuga di notizie”.

Dunque il temuto assalto dei ferraristi non c’è stato. Tuttavia non è mancato il delirio del gruppetto di appassionati che in tutta calma, in un clima molto british, hanno immortalato lo storico momento per poi postarlo puntualmente sui social. Regista delle operazioni di sbarco del baronetto – arrivo in Van, vetri oscurati, taccuini e telecamere sotto controllo – il Ceo Benedetto Vigna, 55 anni, amministratore delegato della Ferrari dal settembre 2021; giorni fa, in occasione della nuova collaborazione con UniCredit, registrando una straordinaria euforia, ha lanciato un preciso monito: “Piedi per terra”. E chi vuol capire, capisca.

Prima foto davanti alla casa di Enzo Ferrari

Prima di incontrare tecnici ed ingegneri, prima di effettuare i test al simulatore, Hamilton è stato accompagnato per la foto di rito di fronte alla casa iconica del Drake. Stretto in un elegantissimo completo, cappotto sulle spalle, sorriso di circostanza giusto accanto ad una Ferrari F40 in bella mostra, si è concesso al fotografo ufficiale del Cavallino; foto che la Ferrari ha immediatamente inoltrato sui propri canali di comunicazione aggiungendo la scritta: “Benvenuto Lewis”. Hamilton era scortato da Vigna e Vasseur. Ha anche incontrato Piero Ferrari, 79 anni, figlio del fondatore della Rossa.

Le prime parole

Lewis Hamilton non si è fatto attendere. Ha dato la netta sensazione di essere smanioso di parlare. Ha esordito dicendo quello che tutti si aspettavano. Cioè: “Oggi è un giorno che ricorderò per sempre”. E poi: “Ho realizzato il sogno di correre in rosso”. Rimandata per il maltempo la discesa in pista a Fiorano. Mercoledì le prime tornate al volante di una Ferrari. Dopo 12 anni trascorsi alla Mercedes, Hamilton è ansioso di iniziare la nuova avventura italiana.