I complottisti che sostengono che la Coppa del Mondo del 1958 non si è mai giocata

La Coppa del Mondo del 1958, vinta dal Brasile, viene ricordata come il Mondiale di Pelé, che segna una storica doppietta in finale contro la Svezia. È l’evento che consacra la figura di Pelé, oggi custodita negli annali del calcio. Un documentario, però, sostiene che quel Mondiale non si è mai giocato ed è stato frutto di una macchinazione da parte degli Stati Uniti e della CIA.

La Coppa del Mondo del 1958

Nel 1958, in Svezia, si è disputata la Coppa del Mondo. È stato un evento davvero particolare, un Mondiale in cui il Brasile ha dato sfoggio delle sue abilità tecniche, quelle che oggi riconosciamo come caratteristiche proprie dei brasiliani. In finale il Brasile ha rifilato cinque gol ai giganti svedesi, molto più fisici ma più lenti.

Quel Mondiale, però, è stato anche e soprattutto la vetrina di un nuovo calciatore che stava per diventare grande, forse il più grande di tutti: Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé. Il resto è storia.

E se tutto questo fosse solo il frutto di una particolare e brutale macchinazione, una bugia raccontata al mondo intero?

Il documentario dei complottisti

Nel film svedese Konspiration 58, alcuni complottisti sostengono che ci sono numerose prove a favore del fatto che il torneo sia stato falsificato con il sostegno della CIA, come parte di un esperimento della Guerra Fredda. “Gli Stati Uniti avevano bisogno di testare il potere della televisione nell’influenzare le persone”, ha affermato lo storico Bror Jacques de Wærn all’interno del documentario.

Lo storico sottolinea il fatto che nel corso del Mondiale, trasmesso in tv, apparivano degli edifici che non esistevano nella realtà. Spiega inoltre che le ombre dei giocatori cadevano in posizioni innaturali sul campo, incoerenti, secondo lui, con la posizione del sole. Il calciatore svedese Kurt Hamrin ha contestato questa assurda teoria: “Dicono che la Coppa del Mondo del 1958 non si è mai giocata. Tutto quello che posso dire è che ero lì, quindi non capisco come possano affermare queste cose. È stato il più bel ricordo calcistico della mia vita”.

Questa strana teoria, in linea con i canoni del complottismo, anche quello più assurdo, ha naturalmente suscitato molta indignazione in Svezia.

Un finale a sorpresa

Come nei più bei film di M. Night Shyamalan, il documentario termina con un finale a sorpresa, rivelando la sua vera natura e, in parte, giocando con i pensieri del pubblico. Non esiste alcuna organizzazione chiamata Konspiration 58. Lo scopo del documentario, infatti, è quello di dimostrare quanto potente e pericoloso possa diventare il revisionismo storico come strumento.

La teoria complottista al centro del documentario è infatti solo una finzione. Naturalmente sappiamo tutti che quel Mondiale si è giocato, il Brasile ha vinto e Pelé si è rivelato al mondo. Ancora una volta, il resto è storia, quella vera.