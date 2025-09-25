Victor Boniface, attaccante nigeriano attualmente al Werder Brema in prestito dal Bayer Leverkusen, torna a far parlare di sé per motivi extracalcistici. Dopo essere stato vicino al trasferimento al Milan pochi mesi fa, operazione poi saltata per dubbi sulle condizioni del suo ginocchio destro, il calciatore è finito nuovamente al centro delle cronache.

Questa volta la polemica nasce da alcuni messaggi pubblicati su Snapchat, che hanno destato sorpresa e confusione tra i tifosi e i dirigenti del club tedesco. Tra le frasi finite nel mirino compaiono: “La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota”, oppure ancora: “Se sprechi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vanno bene”. Dopo la diffusione dei post, la società biancoverde ha convocato l’attaccante per chiedere spiegazioni e valutare eventuali provvedimenti.

I precedenti con il Milan e le polemiche social

Non è la prima volta che Boniface finisce sotto i riflettori per le sue dichiarazioni. Già in estate, dopo il mancato approdo al Milan, il giocatore aveva utilizzato i social per sfogarsi. Su Instagram pubblicò un messaggio diventato virale: “Ovunque affermano che Boniface non è serio. Sono in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Eppure non faccio sul serio. Quindi, se facessi sul serio, giocherei per un club su Giove. Pagliacci ovunque. Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare così”.

Quelle parole suscitarono critiche, tanto che il giocatore fu costretto a precisare poche ore dopo che il messaggio era rivolto ad alcuni media nigeriani e non riguardava né il Leverkusen né il Milan.