Primi Oscar sportivi dell’anno, atleti protagonisti a vario titolo di performance esaltanti. Ad inizio 2026 sono ufficialmente partite la stagione del tennis (Australia) e dei motori (Arabia Saudita) non senza sorprese. Galoppano serie A (l’Inter tornata in vetta), volley, basket, sci alpino. Tutto ciò in attesa di due eventi globali: i Giochi Olimpici di Milano Cortina (6-22 febbraio) e la fase finale della qualificazione al Mondiale di calcio che vede gli azzurri, a fine marzo, impegnati nei playoff europei per conquistare uno degli ultimi quattro posti continentali disponibili.

A febbraio partiranno le stagioni del ciclismo e della MotoGP, a marzo il primo dei 24 GP della Formula Uno e i Mondiali indoor di atletica leggera. Seguiranno, tra agosto e settembre, le Nazionali di volley (iridate) agli Europei con l’obiettivo di ripetere il 2025 d’oro: due Mondiali (uomini e donne) conquistati in un settembre memorabile. Vediamo i primi Oscar del 2026.

Edgar Canet, 20 anni, vittorioso di tappa alla Dakar

Debutto e record di precocità nel Prologo della Dakar 2026 firmato dallo spagnolo Canet in sella ad una moto Ktm. Il valenciano, a 20 anni e 293 giorni, si è imposto sui 95 km di Yanbun (di cui 22 cronometrati) battendo – dopo 36 anni – il limite di Laurent Charbonnel che aveva 21 anni e 297 giorni. Al rally più famoso del mondo – 13 tappe, 7.940 km, oltre 800 concorrenti di 69 nazionalità- partecipano anche 68 italiani .

Bomber Michieletto trascina in vetta il volley Trento

Alessandro Michieletto, 24 anni, schiacciatore micidiale, con 17 punti ha trascinato l’Itas Trentino alla vittoria sul quotato Lube Civitanova (3-1). Match stellare e primo posto in classifica. Serata indimenticabile con cinque campioni del mondo in campo.

Federica Brignone è tornata in gruppo

La “tigre” dello slalom gigante, 35 anni e due ori Mondiali, vince l’Oscar del coraggio e della tenacia. A 9 mesi dal terribile incidente in Val di Fassa (tibia, perone, legamenti del ginocchio sinistro) è tornata nel gruppo delle azzurre ad un mese dai Giochi Olimpici invernali. L’Italia può sognare.

Nadia Battocletti, tripletta a Bolzano

La mezzofondista trentina, 25 anni, ha vinto per il terzo anno consecutivo la “BoClassic” di Bolzano di 5 km in 15’51. Ennesimo trionfo per la primatista italiana dei 5.000 e 10.000 e dei 3 mila piani.

Cobolli, buona la prima in Australia

Il tennista romano, 22 anni, numero 22 del mondo, al debutto alla United Cup – competizione a squadre miste, sul cemento di Perth – ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka (40 anni, 16 titoli ATP tra cui 3 Slam, la Davis 2014). Match bello e divertente con tre durissimi set per un totale di 2 ore e 56 minuti. Punteggio eloquente: 6-4, 6-7 (2), 7-6 (4). Flavio c’è. Ma purtroppo non è bastato. Italia ko con la Svizzera.