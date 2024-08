I Super Oscar delle Olimpiadi: Simone Biles, Duplantis, Evenepoel, Velasco…

Ora che le Olimpiadi di Parigi sono finite e si sta già pensando alle prossime (Los Angeles) è tempo di bilanci: Usa e Cina hanno dominato, l’Italia ha brillato (40 medaglie di cui 12 d’oro), la sicurezza ha funzionato, l’organizzazione un po’ meno. C’è stato un boom di telespettatori (picco di 8 milioni a seguire la storica vittoria sugli USA dell’Italvolley femminile ) e c’è stata una accoglienza trionfale – selfie, applausi, cori da stadio – per le “ragazze d’oro” del Ct Velasco all’aeroporto di Linate lunedì mattina.

Tutte cose difficili da dimenticare. Ma indimenticabili sono soprattutto le star che hanno illuminato il torneo olimpico e impressionato in Mondovisione la platea dei cinque continenti. Nomi c’è ne sono parecchi (Djokovic su tutti) in tutte le discipline sportive. Ma alcuni sono entrati nella storia.

Sono i Super Oscar di Parigi 2024. Eccoli:

BILES SIMONE – Il fenomeno statunitense della ginnastica Mondiale, 27 anni, l’unica ad aver vinto il titolo in 2 Olimpiadi ( Rio e Parigi). Sul podio anche a Tokyo; è la ginnasta che ha conquistato più medaglie nella storia dei campionati del Mondo (30 medaglie di cui 23 d’oro), regina di 3 Olimpiadi. A Parigi ha messo in casa altri 3 ori e 1 argento; ma ha vinto anche quando ha perso omaggiando le rivali, in testa la nostra Alice D’Amato.

DUPLANTIS ARMAND – Il re del salto con l’asta alle soglie dei 25 anni, continua a scrivere la storia dell’atletica. Campione bis dopo Tokyo ha vinto facendo il record del mondo a 6.25. È svedese con cittadinanza statunitense. Tifa Milan.

EVENEPOEL REMCO – Il ciclista belga, 24 anni, ha sbancato Parigi vincendo sia la Cronometro (secondo Pippo Ganna) che in linea. Al ritorno ha ricevuto una maglia dell’Anderlecht (il club più titolato del Belgio) ,incorniciata con i 5 cerchi olimpici; maglia consegnatagli dal mitico Eddy Merckx.

MARCHAND LEON – Il nuotatore francese di Tolosa , 22 anni, ha vinto 4 ori e 1 bronzo realizzando il record olimpico in ciascuna disciplina. Nessun francese mai come lui. È allievo del mitico e leggendario Michael Phelps, l’olimpionico più decorato della storia.

VELASCO JULIO – A 72 anni, il Ct del volley femminile (argentino naturalizzato italiano) ha vinto finalmente la sua prima Olimpiade dopo aver vinto di tutto: Mondiali, Europei, World League e Campionati asiatici, paramericani, sudamericani. In soli 4 mesi ha messo in piedi una nazionale in forte difficoltà. Tutti sperano che rimanga Ct. Ha detto al riguardo:” Non ho detto che me ne vado, ho detto che ci penserò perché non ho più 40 anni, è dopo aver vinto una cosa così ,ci penso un attimo”. Comunque sarà ancora alla guida dell’Italvolley al mondiale nelle Filippine (22 agosto-7 settembre).