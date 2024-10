Icardi choc: ecco come lo hanno scaricato ufficialmente

Per Mauro Icardi il periodo è complicato dal punto di vista privato e anche sportivo: lo hanno scaricato ufficialmente

Il momento giusto per prendersi una pausa da tutto. Mauro Icardi ha approfittato della sosta del campionato turco per le Nazionali ed è tornato in Argentina per godersi qualche giorno con le figlie.

Casa e relax che non bastano però a cancellare il periodo nero che sta vivendo l’attaccante del Galatasaray, almeno dal punto di vista personale. La sua separazione da Wanda Nara è ormai nota a tutti, una rottura dalla quale questa volta non sembra esserci possibilità di tornare indietro. Icardi ha reagito anche bloccando le carte di Wanda Nara, ma la showgirl argentina mantiene la sua posizione e non sembra intenzionata a fare dietrofront.

Anzi, le ultime indiscrezioni sembrano avvalorare ancora di più l’idea che davvero questa volta per il matrimonio tra la bella modella sudamericana e il calciatore ex Inter non ci sia più nulla da fare. Rottura irrecuperabile con Icardi che, proprio nei giorni del suo ritorno in Argentina, avrebbe visto con i propri occhi che non c’è più possibilità di tornare insieme.

Icardi dimenticato: il bacio tra Wanda Nara e L-Gante

Sono i social il posto più diffuso per far circolare i gossip e l’ultimo che arriva dall’Argentina, con tanto di foto testimonianza, spegne le speranze di Icardi di potersi riappacificare con Wanda Nara.

Sul profilo X di LAM, noto programma argentino che si occupa di spettacolo e gossip, è apparsa una foto dell’ormai ex di Icardi che bacia il cantante L-Gante. L’immagine, scattata davanti alla basilica di Lujan, lascia poco spazio alle interpretazioni. C’è da dire che il presunto flirt tra i due non viene fuori per la prima volta.

Se ne parlò anche lo scorso anno, sempre in un periodo difficile per il matrimonio tra Icardi e Nara, complice anche un video dove il cantante è a letto con la showgirl. In quell’occasione però, sia Wanda Nara che L-Gante smentirono una relazione, ma questa volta lo scatto lascia poco spazio a smentite e verità diverse da quanto impresso nella foto.

I due, riportano indiscrezioni provenienti dal Sudamericana, si starebbero nuovamente frequentando e a testimoniarlo ci sarebbe la presenza del cantante in una puntata di Bake off, il programma condotto da Nara. Vedremo ora se la coppia uscirà allo scoperto e se ci sarà qualche altra particolare spiegazione per il bacio apparso sui social. Per Icardi, invece, la mini vacanza in Argentina non è certo iniziata come magari voleva.