È guerra totale: addio alle carte di credito, la vendetta fa paura

La vendetta sulla ex è tremenda: niente più carte di credito e reazione furiosa, la coppia del mondo del calcio è ‘scoppiata’.

La coppia è ‘scoppiata’ e tenere insieme i cocci è troppo complicato. Non certo una novità quando finisce una storia d’amore, soprattutto se tormentata e chiacchierata come sa essere una delle relazioni più glamour del mondo del calcio. Come tutti sappiamo ormai Wanda Nara e Mauro Icardi sono ai ferri corti, la notizia circola ormai da settimane, con la fine del matrimonio tra la modella argentina e l’attaccante del Galatasaray, ex Inter.

Un matrimonio che ha vissuto molti alti e bassi, tanto che già in passato – dopo i presunti tradimenti di lui – era stata messa la parola fine. Poi la rappacificazione, la malattia di Wanda Nara che ha sconvolto la vita della coppia, quindi la nuova rottura. “Sono separata – ha annunciato qualche giorno fa la showgirl –. Per motivi personali e di salute, ha provato ancora una volta ma non ha funzionato“. Lei ha poi spiegato che presto rivelerà perché ha scelto di lasciare Mauro Icardi, il quale non ha preso bene la rottura.

Wanda Nara senza carte di credito: la vendetta di Mauro Icardi

Così mentre lei è in vacanza con le figlie Francesca e Isabella, avute proprio dal matrimonio decennale (si sposati nel 2014) con Icardi, lui ha deciso di ‘vendicarsi’ della ormai ex moglie. A rivelare la mossa del calciatore è Majo Martino durante la trasmissione Mananisma, raccontando che l’ex Inter avrebbe bloccato le carte di credito a Wanda Nara.

Nel corso del programma è stata sentita anche l’avvocato della vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: Ana Rosenfeld non ha smentito, né confermato l’indiscrezione. Non sarebbe la prima volta che succede. Già in passato, durante un’altra fase di crisi della coppia, Icardi decise di bloccare le carte di credito a Wanda Nara. Una decisione che non ha ovviamente fatto piacere a lei, che sarebbe su tutte le furie, stando a quanto raccontato dai media argentini.

I due intanto proseguono le loro rispettive carriere: il calciatore ha appena perso la Supercoppa turca (5-0 con il Besiktas) giocando titolare tutti i 90 minuti. La showgirl, invece, è attesa dal ritorno in tv dove condurrà la versione argentina di Bake Off e prosegue anche la propria attività di imprenditrice. Senza essere accompagnata da Icardi con il quale ormai la rottura è totale.