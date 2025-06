Comolli ha esordito con una dichiarazione perentoria riguardo alla guida tecnica: “Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per Club.” Questa affermazione, volta a placare le numerose speculazioni sul futuro della panchina bianconera, è stata ribadita con forza. “L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni,” ha aggiunto, sottolineando la stabilità della posizione di Tudor e l’impegno del club nei suoi confronti.

Calciomercato e Kolo Muani

Proseguendo con le tematiche calde, Comolli ha toccato l’argomento calciomercato, annunciando una notizia importante per i tifosi: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo trovato un accordo col PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani”. Il direttore generale ha rivelato di aver parlato direttamente con il giocatore dopo la partita con la Spagna, e che Kolo Muani ha espresso la chiara volontà di rimanere alla Juventus per giocare il Mondiale per Club.

Comolli ha poi guardato oltre il Mondiale, esprimendo l’ottimismo del club per mantenere l’attaccante anche per la prossima stagione: “Siamo ottimisti per raggiungere l’intesa per un prestito anche nel 2025/26: il PSG non ha chiuso le porte, il giocatore vuole rimanere con noi. Queste sono buone notizie,” ha dichiarato, lasciando intendere che le trattative proseguono in un clima positivo.