Il Barcellona esce di scena dalla Champions League dopo uno dei doppi confronti più spettacolari e intensi degli ultimi anni. La squadra catalana, protagonista insieme all’Inter di una sfida carica di emozioni, ha dovuto dire addio al sogno di giocare la finale di Monaco di Baviera. Davanti alla grinta, alla determinazione e al cuore di un’Inter semplicemente eroica, i blaugrana si sono arresi nonostante un secondo tempo che sembrava aver indirizzato la qualificazione. Sommer, Acerbi, Frattesi e Taremi hanno incarnato la resistenza e la rinascita nerazzurra, in una partita che ha visto l’Inter ribaltare tutto nei supplementari. In Catalogna, però, cresce la rabbia per l’arbitraggio del polacco Szymon Marciniak, designazione che già prima del match aveva sollevato dubbi.

Le accuse dei giocatori blaugrana a Marciniak

A caldo, alcuni giocatori del Barcellona non hanno nascosto la loro amarezza, puntando apertamente il dito contro l’arbitro. Pedri, tra i più critici, ha dichiarato: “Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro, la UEFA dovrebbe prendere in considerazione la questione e vederci chiaro. Ci sono cose che non capisco e sono complicate da spiegare. Tutte le decisioni 50 e 50 sono andate a favore dell’Inter. Nell’occasione del rigore su Lamine Yamal, poi trasformato in punizione, non ha ammonito Mkhitaryan che avrebbe ricevuto il secondo giallo… È davvero crudele. È vero che la squadra ha dato tutto e meritava di arrivare in finale, ma siamo giovani e dobbiamo imparare da questa esperienza, per ripresentarci l’anno prossima e dare ancor più battaglia”.

Frustrazione e sospetti, parole al vetriolo nel post partita

Anche il difensore Iñigo Martinez ha espresso dure critiche sull’arbitraggio, parlando con franchezza del clima in campo e di un episodio controverso con Acerbi: “Tutto il mondo ha visto oggi che le decisioni sono sempre andate nello stesso senso. Ma non voglio che se ne parli. Alla fine, l’arbitro doveva prendere delle decisioni e le ha prese in questo modo. È un peccato. Il parapiglia con Acerbi? Dopo il 2-0 mi ha esultato nell’orecchio e mi sono arrabbiato ma lo sputo che si vede non era diretto verso di lui, altrimenti sarei stato espulso”.

Più enigmatico ma comunque polemico Eric Garcia, autore del primo gol blaugrana nella ripresa: “Non so cosa ci sia che non va in questo stadio. Sono venuto qui tre volte e, per un motivo o per l’altro, o per circostanze impreviste, le cose non sono mai andate come volevamo. Sappiamo tutti cos’è accaduto con questo arbitro l’ultima volta che siamo venuti qui…”.