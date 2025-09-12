Il velocista belga Jasper Philipsen, 27 anni, uomo jet della Alpecin, ha vinto in una volata di gruppo la terzultima tappa della Vuelta. Primo sul traguardo di Guijelo. Lo sprinter ha confermato di essere in questo momento il più forte del mondo. Non a caso ha vinto 10 tappe al Tour de France e 6 alla Vuelta di Spagna; pilotato da un treno perfetto Jasper ha imposto tutto il suo talento fatto di potenza, coraggio e sapienza tattica. La classifica generale è rimasta immutata. Philipsen ha centrato il terzo successo nella Vuelta 2025 e la vittoria n.57 della carriera. L’anno scorso ha vinto la Milano-Sanremo.

Terzultima tappa

Frazione n.19, terzultima tappa della Vuelta 2025. Un percorso di 161,9 km da Rueda a Guijuelo privo di GPM e con un finale molto tecnico. Tappa interlocutoria tra la breve cronometro di giovedì (primo Top Ganna ad oltre 56 di media)e l’arrivo in salita di sabato alla iconica “Bala del Mundo”, montagna della Sierra de Guadarama. Ne è uscita una corsa per ruote veloci e resistenti. Una galoppata dalla provincia di Valladolid alla provincia di Salamanca prologo al finale che prevedibilmente deciderà la Vuelta dato la vicinanza in classifica tra il leader Vingegaard e Almeida (appena 44 secondi). Il terzo della classifica generale (Pidcock) sembra rassegnato; può tuttalpiù difendere il podio dall’attacco di Hindley (quarto).

Gara con il pericolo ventagli

Partenza alle 13.57, due subito all’attacco (Otruba e Guernalec). Dopo quasi un’ora resta solo al comando il ceco della Moravia tesserato con la Caja Rural. Otruba prosegue la sua fuga temeraria pago della visibilità ottenuta. Addirittura allunga quando il gruppo rallenta preoccupato del “pericolo ventagli”. A 70 km dal traguardo la situazione è immutata e lo Sprint di Salamanca vede Otruba transitare per primo. A questo punto il gruppo alza il ritmo e la sorte del fuggitivo è segnata. Il ceco è assorbito. Gruppo compatto, resta il pericolo ventagli perché il vento soffia lateralmente e non permette ai corridori di ripararsi. Ergo si procede “sfalsati” con tutti i rischi del caso. Ma i ventagli non hanno fatto danni.

Finale insidioso

A 10 km dall’arrivo, dopo una abbordabile salitella, una discesa velocissima ha portato la Carovana al tratto conclusivo: 2,3 km al 3%. I “treni” hanno preparato i loro uomini-jet nella consueta bagarre. Velocità elevata. Gomitate e spallate per guadagnare le migliori posizioni. Tensione alle stelle. Volatona di gruppo. Top Ganna alza il ritmo. Vince Philipsen di pura potenza rimontando Pedersen partito troppo presto.

L’ordine di arrivo

1. Philipsen, 2. Pedersen, 3. Aular, 4. Biermans, 5. Turner, 6. Marit, 7. Christen, 8. Vernon, 9. Crudeli, 10. Labrosse.