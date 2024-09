Il Ct della nazionale di calcio inglese, Lee Carsley NON ha cantato (e non canterà in futuro) l’inno nazionale God save the King (Dio salvi in re) prima dell’incontro con l’Irlanda e ha avuto fortuna. La nazionale inglese ha battuto quella dell’Irlanda per 2-0.

Lee Carsley è rimasto in silenzio e a non ha cantato God Save the King prima della sua prima partita da allenatore dell’Inghilterra.

Carsley ha insistito che non aveva nulla a che fare con il fatto che rappresentasse la Repubblica d’Irlanda a livello internazionale durante i suoi giorni da giocatore. Ma Carsley dice di non aver mai cantato l’inno nazionale prima del calcio d’inizio durante la sua carriera da giocatore o da allenatore e ha chiarito che è improbabile che inizi ora.

Il CT divide gli inglesi

Giovanni Croce ricostruisce sul Mirror la vicenda, che sta lacerando gli animi. Infatti, scrive, ciò potrebbe far infuriare alcuni tifosi inglesi e tradizionalisti che vogliono che i giocatori mostrino passione per il loro paese quando si schierano prima delle partite e l’ex allenatore Gareth Southgate si è sempre unito a loro.

Ma Carsley dice di essere troppo impegnato a preparare le partite ed è “nella zona” e quindi non vuole concentrarsi sul canto dell’inno nazionale. L’ex centrocampista dell’EvertonCarsley, nato a Birmingham ma idoneo per l’Irlanda tramite una nonna, dice anche di non averlo fatto mentre era alla guida dell’Inghilterra under-21, che ha portato al successo agli Europei lo scorso anno.

Carsley ha detto: “Questa è una cosa con cui ho sempre lottato quando giocavo per l’Irlanda. Il divario tra il riscaldamento, l’entrata in campo e il ritardo con gli inni. Quindi è una cosa che non ho mai fatto. Ero sempre molto concentrato sulla partita e sulle mie prime azioni di gioco. Ho scoperto che in quel periodo ero davvero cauto sul fatto che la mia mente vagasse. Ero molto concentrato sul calcio e ho portato questo aspetto nell’allenamento.

“Abbiamo avuto l’inno nazionale anche con gli Under 21 e sono in una zona a quel punto. Sto pensando a come si schiererà l’avversario e alle nostre prime azioni durante la partita. Rispetto pienamente entrambi gli inni e capisco quanto significhino per entrambi i paesi. È qualcosa di cui sono molto rispettoso”.

Insiste: non canterò mai

Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai cantato l’inno, Carsley ha insistito di no. Ciò ha portato a reazioni contrastanti tra fan e commentatori sui social media e in televisione. Un commento sui social media è stato: “A chi importa. Finché Lee Carsley si esibisce nel suo lavoro di manager”. Un altro ha aggiunto: “Non importa davvero se lo canta!” E molti altri hanno insistito sul fatto che semplicemente non è un problema, dato che non fa alcuna differenza se lui riesca effettivamente a fare il suo lavoro o meno.

Ma un editoriale del Daily Mail sosteneva che Carsley “dovrebbe essere licenziato dalla FA oggi. Il suo rifiuto di cantare l’inno nazionale è un tradimento e non è adatto a fare l’allenatore dell’Inghilterra”.

E il fatto che non avrebbe cantato l’inno era effettivamente motivo di indignazione per altri, con un altro che commentava: “Sven Goran-Eriksson ha cantato l’inno nazionale e non era nemmeno del nostro paese. Non mi interessa se Lee Carsley ha giocato per l’Irlanda, ma se c’è una ragione politica per cui non canterà l’inno nazionale, allora dovrebbe dimettersi”.

Anche Kelvin Mackenzie è stato veloce a salire sul suo piedistallo, scrivendo sui social media: “Con alcuni vecchi calzolai che vogliono concentrarsi sulla partita, nato a Birmingham ma con la nazionale irlandese, il nuovo allenatore di calcio inglese Lee Carsley spiega che non canterà l’inno nazionale alla nostra partita internazionale con l’Irlanda stasera. L’Inghilterra non può avere un allenatore nato in Gran Bretagna che non canti il nostro inno. È semplice. Un insulto per molti e diventerà una distrazione importante. Grazie per il suo servizio, signor Carsley, e buonanotte. Dio salvi il re”.

Ansa